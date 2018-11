Elektricien uit Zonnebeke verstikte Vietnamese vrouw

Zonnebeke - John V. (29), de elektricien uit Zonnebeke die deze week ontmaskerd werd als de moordenaar van de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28), bracht zijn slachtoffer met bruut geweld om het leven. Hij zou de vrouw twee jaar ge­leden verstikt hebben. Daarna stak hij haar lichaam in brand en liet het achter in een gracht in ­Geluwe. Dat is ge­bleken uit de uren­lange verhoren van de man.

De West-Vlaming werd gisteren onder aan­houdingsbevel geplaatst door de onderzoeksrechter. John V. werkt mee met het onderzoek, maar er zouden nog steeds ­hiaten in zijn verhaal zitten. Over zijn motief voor de moord op de Vietnamese vrouw, die hij in Japan had leren kennen, wil het parket van West-Vlaanderen nog geen uitspraken doen.

Huwelijk afgelast

Vrienden en kennissen van John V. zijn verbijsterd dat uitgerekend hij een moordenaar is. “Hij zou nooit agressief uit zichzelf zijn”, klinkt het. “Hij is veeleer iemand die ­andere mensen helpt.”

“Voor zijn familie is dit een donderslag bij heldere hemel. De grond is onder de voeten van die mensen weggezonken”, zegt zijn advocaat Maxime Van Winkel.

Op 20 november zou John V. trouwen met zijn vriendin, de moeder van zijn 2-jarig zoontje, met wie hij negen jaar samen is. Dat huwelijk gaat niet door, bevestigt het ­gemeentebestuur. De vrouw is enorm geschrokken, zeggen haar ouders. “Zij was al die ­jaren nergens van op de hoogte. Hij heeft haar hierover nooit iets verteld.” (cel, tlg, gsd, ptb, mkm)