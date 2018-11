Spanningen in Argentinië voor levensbelangrijke finale: man steekt huis schoonbroer in brand

Met de eerste finalewedstrijd van de Copa Libertadores - het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League - staat zaterdag een match op het programma waar vele fans over de Atlantische Oceaan al een tijd naar uitkijken. Dit jaar krijgt de finale van het clubtoernooi bovendien een extra dimensie. De twee teams die strijden om de trofee zijn immers Boca Juniors en River Plate, twee bittere rivalen uit de de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. En dat laat zich voelen onder de bevolking, want in het noorden van Argentinië werd al een huis in brand gestoken na een ruzie tussen twee familieleden over hun ploegen.

De Superclasico - zoals het treffen tussen Boca Juniors en River Plate wordt genoemd - is een zaak van nationaal belang in Argentinië. Veel inwoners, zelfs ver buiten Buenos Aires, zijn fan van één van beide clubs. Zelfs in Apostoles, een noordelijke stad die net geen 1.000 kilometer van Buenos Aires ligt, deed zich een incident voor omtrent de twee clubs. Een familieruzie over de finale van de Copa Libertadores liep daar helemaal uit de hand. Twee schoonbroers, Arturo V. en de bij hem inwonende Oscar B., kregen het met elkaar aan de stok toen ze bij een vriend in huis zaten. Als gevolg van de ruzie wilde Arturo zijn schoonbroer uit zijn huis gooien. Oscar verliet nadien de woonst van de vriend waarbij ze zaten, maar toen ontaardde de ruzie helemaal.

Voortvluchtig

De politie vermoedt dat Oscar na de ruzie naar het huis van Arturo trok om er zijn persoonlijke spullen op te pikken. Even later sloeg een buur alarm: het huis van Arturo, dat uit hout was gemaakt, stond in brand. Arturo stapte onmiddellijk naar de politie om aangifte te doen van de brandstichting. Van schoonbroer Oscar was intussen geen spoor. De man is momenteel nog steeds voortvluchtig.

Het is overigens niet helemaal ondenkbaar dat er tijdens één van de finalewedstrijden zich een incident zal voordoen. In 1968 werden verschillende mensen verpletterd tegen een gesloten toegangspoort toen er onder de fans een enorme drukte ontstond. Daarbij kwamen 71 toeschouwers om het leven, meer dan honderd anderen raakten gewond bij het incident dat bekendstond als 'Puerta 12' (Poort 12, nvdr.). En in 2015 werd Boca Juniors nog uit de Copa Libertadores gegooid nadat een supporter de spelers van River Plate had aangevallen met pepperspray.

De finale van de Copa Libertadores wordt over twee wedstrijden gespeeld. De eerste daarvan is vandaag (zaterdag), de terugwedstrijd wordt afgewerkt op zaterdag 24 november. Overigens is het de laatste keer dat de finale uit 2 wedstrijden bestaat: vanaf volgend jaar is dat er nog maar één. Boca Juniors schakelde het Braziliaanse Palmeiras uit in de halve finales, terwijl River Plate titelverdedigers Grêmio - eveneens uit Brazilië - uit het toernooi kegelde. Boca Juniors won het toernooi al zes keer (laatste keer in 2007), terwijl River Plate nog maar drie keer won (laatste keer in 2015). Als Boca Juniors wint, evenaren ze het record van Independiente - eveneens uit Argentinië - dat de Copa zeven keer won.