"Lichaam van vermoorde Saudische journalist Khashoggi in zuur opgelost en in riool geworpen"

Het lichaam van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi is door zijn moordenaars opgelost in zuur en vervolgens in het riool geworpen. Dat meldt de Turkse krant Sabah vandaag.

Khashoggi, die kritiek uitte op het regime in Riyad, werd op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. In het riool onder de residentie van de Saudische consul werden sporen van zuur gevonden, blijkt vandaag. Daar besluiten de onderzoekers naar verluidt dat het lichaam van de journalist werd opgelost in zuur, en dat de resten van diens lichaam eens ze voldoende vloeibaar waren door de moordenaar in het riool gedumpt zijn. Khashoggi was naar het Saudische consulaat gegaan om er documenten voor zijn nakende huwelijk af te halen, maar werd er gruwelijk vermoord door een Saudisch moordcommando, waarna zijn lijk in stukken werd gehakt.

Na wekenlange ontkenningen bevestigde het regime in Riyad eindelijk dat de journalist vermooord werd, maar het blijft beweren dat het ging om een "niet-geautoriseerde operatie". De Turkse president Erdogan blijft die versie van de feiten echter tegenspreken, en beweert nu ook in een bijdrage in de Washington Post, de Amerikaanse krant waar voor Khashoggi voor schreef, dat het bevel "van het hoogste niveau van de Saudische overheid" kwam.

De Turken proberen door strategische lekken in de pers de Saudische koning Salman weliswaar uit de wind te zetten, maar de druk op te voeren op diens zoon kroonprins Mohamed bin Salman. In dat opzicht is het waarschijnlijk niet toevallig dat uitgerekend nu ook een hoge bron bij het Turkse onderzoek naar de moord bevestigt dat het Saudische moordcommando een scheikundige en een expert in toxicologie bevatte.