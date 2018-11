Voormalig minister Robert Urbain (87) overleden

Voormalig burgemeester van Boussu (Henegouwen) en voormalig minister van Buitenlandse Handel Robert Urbain is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Jean-Claude Debiève, die Urbain in 2007 opvolgde als burgemeester.

De politicus van de PS (24/11/1930) was dertig jaar burgemeester van Boussu, tussen 1977 en 2006. In 1971 deed hij zijn intrede in de Kamer. In zijn carrière schopte de man uit de Borinage het eerst tot staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en later voor Regionale Economie. In de regeringen Martens I tot IV schoof hij een rij op en was hij minister voor Post en Telecom en later Buitenlandse Handel.

In 1988 kwam de PS terug in de regering en werd hij opnieuw bevoegd voor Buitenlandse Handel. Hij nam toen deel aan de onderhandelingen voor het GATT-handelsverdrag, voluit het Het General Agreement on Tariffs and Trade. Hij wist de finale vergadering van de zogenaamde Uruguay-onderhandelingsronde voor het GATT in 1990 naar Brussel te halen. In 1991 bevond hij zich in het centrum van een polemiek omwille van exportvergunningen voor FN-wapens voor het Midden-Oosten. Door de kwestie verliet de Volksunie de regering en viel Martens VIII. Ook onder Jean-Luc Dehaene was Robert Urbain bevoegd voor Buitenlandse Handel en later Europese Aangelegenheden. In 1995 verliet hij de federale regering.

Een dag voor de begrafenis is nog niet vastgelegd.