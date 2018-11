U dacht dat de rel rond Zwarte Piet in Nederland voorbij was? Fout gedacht

De rel rond Zwarte Piet bij onze Noorderburen is terug van helemaal nooit weggeweest. Actiegroepen die Zwarte Piet racistisch vinden, roepen op tot acties in tal van gemeenten en steden. Zij mogen zich aan wederwoord van andere groepen die wat traditioneler ingesteld zijn. De hulpdiensten houden hun hart vast.

De hele heisa draait rond één vraag: is Zwarte Piet, de trouwe hulp van Sinterklaas, een racistisch symbool of niet? Neen, want hij is zwart door het roet van alle schoorstenen waar hij door klimt om geschenkjes achter te laten, zegt de ene. De andere vindt dan weer dat de dikke lippen en het kroezelhaar wel erg naar stereotypering neigen.

De intocht van de goedheilige man veroorzaakt ook dit jaar heisa in Nederland. Het voor- en het tegenkamp bereiden acties voor bij de intocht in tal van steden en gemeenten. Zo is er bijvoorbeeld de beweging Kick Out Zwarte Piet, die belooft te betogen om duidelijk te maken dat het om racisme gaat. Majority Perspective sluit zich bij die mening aan door een kort geding aan te spannen om de intocht in de gemeente Zaanstad te laten afgelasten.

Warm onthaal

Het andere kamp is niet van plan zich zomaar te laten doen. In Helden is een burgercollectief opgestart onder de noemer Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet. “Ze verdienen een warm onthaal”, schrijven ze op hun website. Hun bedoeling is te vermijden dat de activisten problemen veroorzaken temidden van kinderen die wel vrolijk zijn door de komst van Sinterklaas en zijn hulpjes.

De groepering Cultureel Erfgoed Hoorn vraagt dan weer om in de gemeente Hoorn massaal geschminkt als traditionele Zwarte Piet af te zakken naar de intocht. Ook in andere gemeente wordt daartoe opgeroepen. De oproepen krijgen op sociale media veel bijval.

Toch weer blokkades

Ook op de weg wordt er de komende weken chaos verwacht in Nederland. Actiegroepen zijn van plan om ook dit jaar snelwegen te blokkeren om te verhinderen dat de andere partij de orde kan verstoren.

Dat is opmerkelijk, want activiste Jenny Douwes kreeg 240 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk omdat ze vorig jaar samen met zogenaamde ‘blokkeerfriezen’ de snelweg A7 had versperd uit protest. Ook de 33 actievoerders die haar steunden om de tegenstanders van Zwarte Piet tegen te houden, kregen forse straffen opgelegd. “Er zijn criminelen die lichtere straffen krijgen”, zegt de verdediging verontwaardigd in De Telegraaf.