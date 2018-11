Duizenden Leicester-fans geven overleden voorzitter indrukwekkend eerbetoon voor eerste thuismatch na helikoptercrash

Leicester City speelt zijn eerste thuismatch sinds het overlijden van hun voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha en vier anderen in het eigen King Power Stadium. Duizenden thuisfans hebben op indrukwekkende manier een eerbetoon gebracht met een wandeling naar het stadion en een adembenemende minuut stilte vlak voor de aftrap.

Duizenden fans wandelden vanuit het stadscentrum richting het voetbalstadion. Ook de geblesseerde Leicester-spelers Harry Maguire en James Madison wandelden mee met de ‘5.000-1 walk’, vernoemd naar de stand bij de bookmakers die de Engelse eersteklasser had voor hun wonderjaar 2016 waarin ze landskampioen werden.

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Het speelveld werd omringd door een tapijt van sjaals en shirts van fans om hun overleden voorzitter te eren. Ook buiten het stadion lag er een indrukwekkend bloementapijt.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Boven het stadion vormde zich voor de aftrap een regenboog.

Foto: Photo News

De spelers warmden op in zwarte shirts met een afbeelding van hun overleden clubbaas. Op hun rug stond de tekst ‘Forever in our hearts’.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Het moment dat het meest naar de keel greep was vlak voor de aftrap. De duizenden fans in het stadion hielden allemaal hun witte sjaal boven het hoofd tijdens de minuut stilte.

Foto: REUTERS

Foto: Action Images via Reuters