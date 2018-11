Racing Genk kan tegen Moeskroen opnieuw rekenen op Leandro Trossard

Genk - Racing Genk-coach Philippe Clement heeft Leandro Trossard opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor het competitieduel van zondag in en tegen Moeskroen, op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League, zo maakte de club zaterdag bekend.

De 23-jarige Rode Duivel stond meerdere weken aan de kant met een blessure aan de hamstrings. Zo miste hij de competitieduels tegen Standard (1-1), Antwerp (2-4), de topper tegen landskampioen Club Brugge (1-1) en twee Europa League-duels tegen Besiktas (2-4 zege en 1-1). Sinds begin deze week traint hij weer met de groep mee.

Trossard was dit seizoen al goed voor acht doelpunten in tien competitieduels. Na veertien speeldagen zijn de Limburgers de fiere leiders in de Jupiler Pro League, met een voorsprong van drie punten op de eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp. The Great Old haalde het vrijdag in de openingswedstrijd van de speeldag met 2-0 van KV Oostende en heeft dus één wedstrijd meer op de teller.