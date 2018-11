Lionel Messi keert terug na blessure, maar heeft toptalent van 105 miljoen het helemaal verkorven bij Barcelona?

Ousmane Dembélé, bij Barcelona opnieuw onder vuur wegens een gebrek aan discipline, is door coach Ernesto Valverde naast de selectie gelaten voor de competitiematch van zondag tegen Betis Sevilla. Lionel Messi staat dan weer voor zijn rentree, net als Samuel Umtiti.

Volgens de Spaanse pers stuurde Dembélé donderdag zijn kat naar de training en was hij lange tijd niet te bereiken door de club. Recent werd de Franse vleugelspeler in Spanje al flink bekritiseerd wegens zijn gebrek aan discipline.

Op de persconferentie daags voor de confrontatie met Betis kreeg Valverde dan ook heel wat vragen over Dembélé. “Iedereen mag zijn afwezigheid naar wens interpreteren. Ik probeer het beste te doen voor de ploeg en de club”, zei de coach. “Ik heb geen commentaar te geven, interne kwesties blijven intern.” Toch gaf hij de Franse international een steek onder water. “Dembélé is ongelooflijk getalenteerd. We verwachten alleen dat hij dat elke dag toont.”

Aanvoerder Messi is wel weer van de partij. De Argentijnse superster brak op 20 oktober in de competitiematch tegen Sevilla zijn rechteronderarm. Net als Umtiti (knie) kreeg hij groen licht van de medische staf. Thomas Vermaelen is nog steeds out met een hamstringblessure.