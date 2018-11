Trump schokt VS: “Bosbranden in Californië zijn gevolg van wanbeheer, los het op of ik geef geen geld meer”

Donald Trump heeft de bosbranden in Californië het resultaat genoemd van slecht beheer. Hij dreigt er op Twitter mee om geen geld meer te geven als het niet opgelost geraakt. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij veel Amerikanen, waaronder popster Katy Perry. “Absoluut harteloos”, noemt zij de reactie van de president. Door de bosbranden moesten al 150.000 mensen hun huis verlaten, zeker 6.700 gebouwen zijn al vernield en minstens negen mensen zijn om het leven gekomen.

“Er is geen enkele reden voor de gigantische dodelijke en dure bosbranden in Californië behalve het falende bosbeheer”, schrijft Donald Trump zaterdag op Twitter. De Amerikaanse president voegt eraan toe dat er elk jaar nochtans miljoenen dollars ingepompt worden. “Maar zoveel mensen die sterven door wanbeheer… Vind nu een oplossing, of ik draai de geldkraan dicht.”

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 november 2018

Popdiva Katy Perry wist niet wat ze las. “Dit antwoord is absoluut harteloos”, reageert ze, ook op Twitter. “Dit heeft helemaal niets met politiek te maken. Op het moment van deze tweet verliezen goede Amerikanen hun huizen en moeten ze schuilen in kelders.”

This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ — KATY PERRY (@katyperry) 10 november 2018

Ook heel wat andere mensen toonden hun ongenoegen met de uitspraken van Trump al op sociale media. “Dit hoort een president niet te zeggen”, was een van de vele kritieken. Anderen gaven Trump dan weer gelijk. “Het is een harde waarheid, maar wel de waarheid.”

Al negen doden geteld

Er woeden in Californië verschillende grote bosbranden, onder meer ten noorden van Sacramento en in de buurt van Los Angeles. Het plaatsje Paradise in het noorden van de staat werd al bijna volledig verwoest door de ‘Camp Fire’, zoals de brand wordt genoemd. Het vuur raasde er aan meer dan vijftig kilometer per uur.

Toen de 27.000 bewoners probeerden te vluchten, ontstonden er files. Sommigen reden met hun voertuig door de vlammen, anderen sloegen te voet op de vlucht, met kinderen en huisdieren in hun armen. Mensen stierven er in hun auto toen ze aan de vlammen probeerden te ontsnappen. Volgens de ordediensten konden de verkoolde slachtoffers nog niet worden geïdentificeerd.

Mogelijk loopt het dodental in de regio nog op, want op sociale media circuleren er berichten over vermisten. “Dit was het worst-case scenario”, aldus sheriff Kory Honea. “Dit was de gebeurtenis waar we al lang voor vreesden. Jammer genoeg raakte niet iedereen levend eruit.” De brand brak vrijdag uit in het nationaal park ‘Plumas National Forest’, en verwoestte op korte tijd al een gebied van 300 vierkante kilometer.

Ook Hollywoodsterren op de vlucht

Zo’n 800 kilometer zuidelijker woeden er ook hevige branden in wat de ‘Woolsey Fire’ wordt genoemd. Die bedreigt de plaatsen Malibu en Calabasas, waar heel wat Amerikaanse sterren wonen. “Het vuur is niet langer onder controle, en op weg naar de bewoonde gebieden van Malibu”, waarschuwde de stad in een online mededeling. “Alle bewoners moeten onmiddellijk evacueren.” Daarop probeerden al zeker 95.000 mensen te ontsnappen via de Pacific Coast Highway, of zochten met hun paarden en andere huisdieren hun heil op de stranden.

Verschillende Hollywoodsterren uiten hun bezorgdheid op Twitter. Alle huizen in het gebied zijn geëvacueerd, volgens mediaberichten zou de brand ook de set van tv-serie ‘Westworld’ hebben vernield.

Will Smith is een van de bekendheden die op de vlucht is voor de vlammen. De acteur, die met onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah aan de film Bad Boys For Life werkt, woont niet in evacuatiegebied maar postte op Instagram dat hij het toch te gevaarlijk vindt om in zijn woning te blijven.

De branden worden bestreden door zeker tweeduizend brandweerlui, ook uit naburige staten. Beide brandhaarden zijn nog niet bedwongen. De aanhoudend warme temperaturen, extreme droogte en stevige wind vergroten het brandgevaar.