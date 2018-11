Van Champions League-finale naar Chinese tweede klasse? “Niet Carrasco zijn schuld”

Twee jaar geleden scoorde Yannick Carrasco in de finale van de Champions League, werd hij bijna de gevierde held. Dit weekend strijdt de 25-jarige Rode Duivel voor het behoud in de Chinese eerste klasse. Hoe is het zo ver kunnen komen? En wat als hij degradeert? “Het zou niet slim zijn om dan te blijven.”

We zijn toe aan de laatste speeldag in de Chinese Super League. Wordt het ook een Super Sunday voor Yannick Carrasco, of een Sad Sunday? De kampioen (Shanghai SIPG) is al bekend, de enige vraag is: wie ...