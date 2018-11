Benito Raman: invallen in minuut 83 en toch nog twee keer scoren

Benito Raman heeft zaterdagmiddag uitgepakt met een knap staaltje in de Duitse Bundesliga. Onze landgenoot viel in minuut 83 in voor rode lantaarn Fortuna Düsseldorf, scoorde al binnen de minuut en deed daar in blessuretijd nog eentje bij in de 4-1-zege van zijn club tegen Hertha BSC. Ook Thorgan Hazard toonde zich overigens bij zijn ploeg Borussia Mönchengladbach met alweer een assist.

Mönchengladbach kwam het best uit de startblokken op het veld van Werder Bremen: na een kwartier vuurde Lars Stindl een kanon af richting rechterhoek, doelman Jiri Pavlenka kon er nog net met de vingertoppen bij. Daarna nam Werder Bremen het commando over, maar het was Alassane Plea die in de 39e minuut met een knappe individuele actie in de zestien de score opende voor de bezoekers. Vlak na rust verdubbelde diezelfde Plea de voorsprong met een lage schuiver op een hoekschop van Thorgan Hazard, en amper vier minuten later was de hattrick van de 25-jarige Fransman compleet.

Op het uur kon Nuri Sahin nog milderen tot 1-3, en een kwartier later kon Hazard de match helemaal beslissen met de 1-4, maar de Rode Duivel mikte zijn schot een meter naast. Mönchengladbach verkleint de kloof met koploper Dortmund tot 1 punt. De Borussen spelen om 18u30 de kraker tegen Bayern München.

Raman valt zeven minuten voor tijd in en scoort twee keer

Düsseldorf stond met amper 5 punten uit 10 matchen gedeeld laatste en speelde met het mes op de keel: winnen was een must na zes competitienederlagen op rij. Vier minuten voor het rustsignaal hielp Hertha-verdediger Maximilian Mittelstadt de thuisploeg een handje door zijn tweede gele kaart te pakken nadat hij zijn tegenstander met de arm had afgestopt tijdens een duel. Meteen na de pauze kon Düsseldorf profiteren van die numerieke meerderheid via Takashi Usami, die doelman Rune Jarstein te grazen nam met een pegel in de zestien. Een kwartier later had Rouwen Hennings de 2-0 maar simpel binnen te tikken aan de tweede paal op een harde flankvoorzet. In de 68e minuut mocht Lukebakio gaan rusten van coach Friedhelm Funkel.

Een kleine tien minuten voor het eindsignaal mocht Benito Raman invallen: amper 30 seconden later kapte hij zich knap vrij in het strafschopgebied, om de bal vervolgens door de benen van de doelman in doel te jagen. De eerredder van Hertha kwam er op een counter maar was slechts een voetnoot. Zeker toen Raman vier minuten later de trekker overhaalde in de zestien en zijn tweede van de middag tegen de netten ramde: 4-1. Ondanks de klinkende zege blijft Düsseldorf gedeeld laatste, concurrenten Hannover en Stuttgart wonnen ook.