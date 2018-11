Toeristen kunnen ogen niet geloven wanneer Franse taxichauffeur hen oplicht met extreem hoge prijs

Twee Thaise toeristen die deze week op reis waren in Parijs, zijn kort na hun aankomst opgelicht tijdens een taxirit. Nadat ze dinsdag vanuit de luchthaven Charles de Gaulle waren aangekomen in het centrum van de hoofdstad, konden ze hun ogen niet geloven. De chauffeur rekende maar liefst 247 euro aan, bijna het vijfdubbele van het normale bedrag voor de rit. De politie is een onderzoek gestart.

Het was een bittere pil voor Charkrid Thanhachartyothin en zijn vrouw. Aangezien hij na het vernemen van de prijs al snel doorhad dat er iets niet klopte, besloot hij de rest van de rit te filmen. Tot ergernis bij de taxichauffeur: “Je kunt me niet zomaar filmen, in Parijs is dat illegaal.”

Er volgde een minutenlange discussie die op bepaalde momenten zelfs erg agressief oogde. De chauffeur vroeg om de haverklap om betaald te worden, maar het koppel liet zich niet zomaar vangen. “Al mijn vrienden vertelden me dat de rit minder dan 70 euro zou bedragen, waarom vraag je dan 250 euro?”, vroeg Thanhachartyothin zich af. Hij beschuldigde de taxichauffeur ook van illegale praktijken, wat de man probeerde te weerleggen in gebrekkig Engels. “Illegaal rondrijden met een taxi is in Parijs niet mogelijk. Je bent gek.”

Gesloten deuren

Ook toen het koppel vroeg om de taxivergunning van de chauffeur en dreigde om naar de politie te gaan, bleef hij de prijs verdedigen. “We werken hier met taximeters. Taxi’s zijn in Parijs erg duur”, verklaarde hij zichtbaar gefrustreerd. “Maar goed, als je me niet wilt betalen, geen probleem.” Vervolgens reed hij weg van de bestemming en bleven de deuren gesloten.

“Hij wilde ons niet laten uitstappen”, vertelde Thanhachartyothin aan Le Parisien nadat ze al waren teruggekeerd naar Bangkok. “Toen hij naar zijn zogezegde werkgever belde, besloten we hem uiteindelijk toch 200 euro te betalen om de wagen te kunnen verlaten.”

Aangezien het koppel een zeer kort verblijf had gepland in Parijs, was een vriend van hen genoodzaakt om klacht in te dienen. De zaak wordt momenteel onderzocht door de lokale taxipolitie. De identiteit van de oplichter is voorlopig onbekend.