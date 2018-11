Wie beschadigde dvd met bewijsmateriaal in moordzaak tegen Vlaams Parlementslid?

Het moordproces tegen Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken, kent maandag opnieuw een valse start. Dat bevestigen meerdere gerechtelijke bronnen. Oorzaak voor de zoveelste vertraging is een gerechtelijk onderzoek naar de sabotage van een dvd met bewijsmateriaal tijdens de raadpleging van het dossier op de griffie van de rechtbank. Van Eyken en zijn vrouw, tevens medeverdachte, maar ook hun advocaten werden daarover verhoord.

Een parlementslid dat beschuldigd wordt van moord, het unicum haalde de voorbije jaren al enkele keren de buitenlandse pers. Samen met zijn vrouw Sylvia Boigelot wordt Van Eyken ervan verdacht in juli 2014 de toenmalige echtgenoot van Boigelot, Marc Dellea, met een schot in het hoofd te hebben vermoord.

Maar mogelijk krijgt de zaak nog een extra wending, wanneer duidelijk wordt wie er op de gerechtelijke griffie met opzet de dvd heeft beschadigd die beelden van bewakingscamera’s bevatte. Dat er kwaad opzet in het spel is, daar laat het verslag van het Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en Criminologie alvast geen twijfel over bestaan.

Het verslag heeft het over sabotage met een heet voorwerp dat voldoende lang op een dvd-lezer werd gedrukt tot er brand ontstond. De feiten speelden zich af in de loop van 2018, op de griffie van de correctionele rechtbank. Daar kunnen alle betrokken partijen - verdachten, slachtoffers en nabestaanden - het dossier inkijken om zich op het proces voor te bereiden.

Tijdens een van die raadplegingen vatte de dvd-lezer die ter beschikking werd gesteld om beelden van bewakingscamera’s uit het dossier te kunnen bekijken, vuur. Daardoor werd de dvd met het bewijsmateriaal zelf ook beschadigd. Opzettelijk dus.

Uit de registers van bezoekers blijkt dat de burgerlijke partijen dit jaar het dossier niet op de griffie zijn gaan inkijken. Zij hebben er ook geen baat bij dat er bewijsmateriaal uit het dossier zou verdwijnen. De verdachten en hun advocaten raadpleegden het dossier daarentegen meermaals. Uit de registers blijkt bovendien dat een van die advocaten de dag waarop het incident plaatsvond, aanwezig was op de griffie.

Dat is ook de reden waarom zowel het koppel Van Eyken-Boigelot als hun raadslui vorige week door de politie werden verhoord. Tot dusver werd echter (nog) niemand in verdenking gesteld. De zaak zorgt er intussen echter wel voor dat het proces, dat al meermaals werd uitgesteld, maandag opnieuw naar een latere datum zal verschoven worden.

Enerzijds omdat de rechtbank de uitslag van het lopende onderzoek over de sabotage wil afwachten. Anderzijds omdat, volgens onze bronnen, de stafhouder van de balie erop staat dat de raadslui zich (tijdelijk) laten vervangen zolang er geen uitsluitsel is over de mogelijke betrokkenheid van een van de advocaten. Maar dat houdt dan weer in dat de nieuwe advocaten zich moeten inwerken in het dossier.

Opmerkelijk: begin dit jaar werd het proces al eens omdat de advocaten van de verdediging klaagden dat ze bepaalde bewijsstukken niet hadden kunnen inkijken, onder meer de beschadigde dvd.