Roeselare stuurt coach Jordi Condom de laan uit

Tweedeklasser Roeselare heeft afscheid genomen van coach Jordi Condom. De Spaanse coach nam eind januari het roer over op Schiervelde, maar na dik negen maanden gaan ze door de mindere resultaten van de West-Vlaamse club in 1B weer uit elkaar. Ook de samenwerking met fysiek trainer Mauro Daturi wordt stopgezet.

De 49-jarige Condom hield de West-Vlaamse ploeg afgelopen seizoen in tweede klasse door Roeselare naar de winst in Play-off 3 te loodsen. Maar na schamele 13 op 42 en een zevende plek na de eerste periode in 1B gaan club en trainer uit elkaar. “Ik wil zowel Jordi als Mauro bedanken voor hun inzet, professionalisme en voor wat ze voor deze club betekend hebben”, vertelt CEO Brian Tevreden . “Verder wens ik hen in naam van de volledige club veel succes toe in hun verdere carrière. We zullen nu in alle stilte op zoek gaan naar de geschikte opvolgers die we zo vlug mogelijk hopen voor te stellen.”