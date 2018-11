Als er iemand aan een sterke eerste seizoenhelft bezig is bij Club Brugge, dan is het wel Hans Vanaken. Na zijn twee goals in de Champions League op het veld van Monaco stond de lange middenvelder ook in Charleroi weer aan het kanon. Zo zit Vanaken na 21 officiële wedstrijden dit seizoen al aan 9 doelpunten en 10 assists over alle competities.