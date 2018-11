Verdeelde blessure Kums de medische staf van Anderlecht?

Er is discussie binnen de medische staf van Anderlecht. Vorige week vertrok Jochen De Coene, fysiotherapeut en hoofd van de medische dienst, en de vraag is of gekrakeel over de staartbeenblessure van Sven Kums de druppel was die de emmer deed overlopen.

Kums kreeg zondag tegen Waasland-Beveren een verdovende inspuiting gezet door dokter Chris Goossens maar kon na een half uur niet meer verder. Donderdag op Fenerbahçe speelde hij de wedstrijd probleemloos uit na een inspuiting door een ander dokter. Was die inspuiting door dokter Goossens dan verkeerd? De voorbije maanden werd er ook al getwist over blessurebehandelingen van Cobbaut en Najar.

Wij contacteerden dokter Chris Goossens zelf: De arts verdedigt zich: “Overal zijn er wel eens meningsverschillen, maar mijn visie is om die zo snel mogelijk uit te praten. Over Kums kan ik u zeggen dat er geen discussie geweest is. Zo‘n 20 minuten voor de aftrap in Beveren kwam Sven bij ons melden dat hij te veel last had aan zijn staartbeen. Dan kun je op zo n korte tijdsspanne en in die omstandigheden niet veel meer doen. We probeerden het te verdoven met een inspuiting maar zonder garantie op succes. Het werkte niet. Voor Fenerbahçe kreeg Kums dan een inspuiting die veel dieper ging. Die werd gezet door een specialist met behulp van een echo. De kans op succes was daar veel groter.”

Chris Goossens werd door Marc Coucke van bij KV Oostende meegebracht naar Anderlecht.