Nieuwe mokerslag voor Defour: middenvelder valt weer uit met knieblessure

Steven Defour is in de competitiematch tegen Leicester City opnieuw uitgevallen met een knieblessure. Onze landgenoot moest na 55 minuten naar de kant met last aan de linkerknie die hem eerder dit jaar acht maanden aan de kant hield.

De blessure is een nieuwe mokerslag voor de voormalige Rode Duivel. Defour is nog maar twee maanden verlost van een vorige knieblessure die hem in totaal acht maanden aan de kant hield. Daardoor miste hij het afgelopen WK in Rusland en besliste hij te stoppen als international bij de Belgische nationale ploeg. Over de ernst van de blessure en hoe lang hij out zal zijn, is momenteel nog weinig geweten.