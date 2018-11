Bart De Wever vindt coalitie met PVDA in Zelzate ongehoord: “De hypocrisie mag stoppen, dit doe je gewoon niet”

Zelzate - Bart De Wever heeft in niet mis te verstane woorden gereageerd op de situatie in Zelzate, waar SP.A een coalitie gevormd heeft met PVDA en de gemeente samen met de extreemlinkse partij zal besturen. “Dit is geen goede zaak. Het is jammer dat de linkerzijde in ons land geen democratische hygiëne kent”, zegt de N-VA-voorzitter in VTM Nieuws.

“Ik vind dit geen goede zaak”, zegt De Wever. “Het is jammer dat de linkerzijde in ons land geen democratische hygiëne kent. Die partij (PVDA, nvdr) heeft in de statuten nog altijd staan dat ze communisten zijn. Waar communisten besturen, is er armoede en meestal dictatuur. Dat doe je gewoon niet. Die linkerzijde hamert altijd op het cordon sanitaire. Niet met extreemrechts en radicaal rechts, maar extreemlinks en radicaal links zijn even erg en wat mij betreft nog veel erger. Die hypocrisie mag stoppen. Dit is absoluut het doorbreken van het cordon sanitaire.”

Het N-VA van De Wever weigert onder meer in Antwerpen steevast om coalities te vormen met Vlaams Belang en PVDA. “Wat N-VA betreft, geldt er geen cordon”, zegt De Wever. “Wij besturen gewoon nooit met mensen die geen democratisch fatsoen kennen. Voor de rest zijn er nu voor ons geen beperkingen meer.” Of de voorzitter van N-VA daarmee bedoelt dat de deur plots wel openstaat voor onderhandelingen met bijvoorbeeld Forza Ninove, is nog onduidelijk.

LEES OOK. PVDA gaat mee besturen in Zelzate, tot woede van huidig burgemeester: “Ook dit is doorbreken van cordon sanitaire”

PVDA gaat voor het eerst mee een Belgische gemeente besturen: de extreemlinkse partij bereikte een bestuursakkoord met de SP.A in het Oost-Vlaamse Zelzate. Lijsttrekker Geert Asman wordt de eerste PVDA-schepen in Vlaanderen: hij krijgt de bevoegdheden Sociale Zaken, Financiën en Openbare Werken.