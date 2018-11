Onze Chef Voetbal over uitschuiver Club Brugge: “Charleroi is Monaco niet”

39 minuten was Club Brugge oppermachtig. Charleroi raakte geen bal en blauw-zwart had de controle. Maar dan is er dat element dat voetbal zo onderscheidt van alle andere balsporten. De ploeg die slechter is, scoort en alles verandert. Anders dan in Monaco betaalde die aanvankelijke controle zich immers niet in een korte tijdsspanne in een ruime voorsprong uit. Het leidde een nefast eindresultaat in. Club Brugge verliest weer na een Champions League-duel eerder in de week.