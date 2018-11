Spektakel in Duitse topper: Dortmund wint dankzij prachtige assist van Witsel en zet Bayern op zeven (!) punten

Borussia Dortmund heeft de Duitse topper gewonnen tegen Bayern Munchen met 3-2. Bayern speelde met het mes tussen de tanden en kwam twee keer op voorsprong, maar Dortmund kwam telkens terug en via een prachtige assist van Rode Duivel Axel Witsel grepen ze de drie punten. Dortmund blijft ongeslagen aan de leiding in de Bundesliga, terwijl Bayern al volgt op liefst zeven (!) punten.

Het was van moeten voor Bayern in ‘Der Klassiker’. Na een ronduit slechte start in de Bundesliga kon de nog ongeslagen competitieleider Borussia Dortmund de Rekordmeister al op zeven punten. Om dat doemscenario te vermijden begonnen de bezoekers uit Beieren met het mes tussen de tanden aan de partij. Met een blitzstart drukten ze Axel Witsel en co in de verdrukking, maar de eerste grote kans was wel voor de thuisploeg. De afwerking bij Reus was echter niet goed genoeg waardoor Manuel Neuer redding kon brengen.

Een goal van Dortmund zou ook niet helemaal verdiend zijn. Bayern was de betere ploeg en werd daar ook voor beloond. Net voor het half uur kopte Lewandowski een voorzet van Gnabry tegen de touwen. De landskampioen ging nadien op zoek naar de dubbele voorsprong, maar gelegenheidsdoelman Hitz hield Ribéry van de 0-2.

Foto: Ina Fassbender/dpa

En dat zou Bayern zuur opbreken. Want Bayern kon al zeven matchen op rij de nul niet houden en ook in Dortmund kon Neuer zijn netten niet schoonhouden. En dat was grotendeels zijn eigen fout. De doelman haalde vier minuten na de rust de doorgebroken Reus neer en diezelfde Reus zette de penalty feilloos om. Opnieuw Lewandowski bracht de bezoekers tegen zijn ex-club op voorsprong nadat Bayern de gele verdediging helemaal zoek speelde met een fantastisch uitgespeeld doelpunt.

Foto: AP

Assist Witsel

Maar die voorsprong kon Bayern niet vasthouden. Integendeel, het kwam eerst nog twee keer goed weg toen eerst Reus en nadien Alcacer onbegrijpelijk misten. Reus maakte even later zijn misser goed met een knappe volley 2-2.

Foto: AFP

En het werden zelfs nog drie punten voor de thuisploeg. Draaischijf Axel Witsel zette met een splijtende doorsteekpass Alcacer alleen voor Neuer. En zo’n kans moet je de Spaanse sluipschutter niet geven: met een koelbloedige lob scoorde hij de 3-2. In de slotseconden zette Bayern nog alles op alles voor de derde treffer. Die kwam er ook van opnieuw Lewandowski na een knappe bal achter het steunbeen, maar zijn hattrick ging niet door, want de Pool werd afgevlagd voor buitenspel.

Foto: AFP

Na een spektakelrijk slot blijft Borussia Dortmund blijft ongeslagen aan de leiding in de Bundesliga. Bayern blijft sukkelen en volgt nu dus al op zeven punten van de koploper.