Leko ontgoocheld na matte prestatie Club Brugge: “Waarom altijd zo moeilijk na Champions League?”

Voor trainer Ivan Leko was de nederlaag van Club Brugge op het veld van Charleroi zeker te vermijden geweest.

“Dit is een pijnlijke nederlaag” oordeelde de trainer van Club Brugge. “We waren goed begonnen. Stonden op 0-1 en dat was volledig terecht. We stonden defensief goed en solide. Na een halfuur was het minder aan het worden en door een gebrek aan intensiteit kon Charleroi gelijkmaken. Na de rust hadden we het lastig met de druk van Charleroi. We kwamen niet meer in ons spel. Ik miste scherpte, energie en power in ons spel. We wisten dat het moeilijk zou worden. We waren wat te soft. Waarom is het na een goede wedstrijd in de Champions League altijd zo moeilijk om de scherpte te vinden in de Jupiler Pro League? Daar wil ik het antwoord op vinden. We hebben genoeg kwaliteit en mentaliteit om dergelijke wedstrijden niet te verliezen.”

Leko gaf toelichting bij zijn wissels. “Denswil moest nog naar de kant met een blessure. Mitrovic heb ik na zijn invalbeurt toch opnieuw naar de kant gehaald omdat ik iets wilde doen. Mechele en Decarli waren mijn beste verdedigers, dus die liet ik staan. Mitrovic had dus geen blessure ofzo. Het was tactisch. Ik hoop dat we ons na de interlandbreak kunnen herpakken.”

Vanaken: “We zijn iets minder constant”

Ook volgens Hans Vanaken, auteur van de openingsgoal, had die nederlaag helemaal niet gehoeven. “We zijn nooit weggespeeld en beginnen prima aan de wedstrijd. Maar na die gelijkmaker kruipen we plots teveel achteruit en konden we niet meer dezelfde druk zetten. Bij 1-1 weet je dat het beide kanten kan uitgaan. Maar als de bal van Rezaei niet tegen de paal gaat, dan winnen we volgens mij gewoon en staan we hier helemaal anders te praten. Dat is jammer”, aldus Vanaken.

“Of dat iets te maken had met die midweekwedstrijd in Monaco? Bij mij alleszins niet. Ik voelde mij goed, maar ik kan natuurlijk niet voor de rest spreken.” Vanaken besefte dat Club een slechte zaak doet in het klassement. We hoefden het Vanaken zelf niet te vragen wat het gevolg was van de nederlaag in Charleroi. “Genk kan zes punten uitlopen, Antwerp komt op gelijke hoogte. Op dat vlak doen we het natuurlijk niet goed”, aldus Vanaken. “Maar de competitie is nog lang natuurlijk. Het wordt wel zaak om niet meer tegen dit soort vermijdbare nederlagen aan te lopen. We zijn iets minder constant dan in het begin van het seizoen. Daar moeten we aan werken.”

