Stemmen van tussentijdse verkiezingen moeten opnieuw geteld worden in Florida

In de Amerikaanse staat Florida heeft staatssecretaris Ken Detzner zaterdag een hertelling van de stemmen voor de verkiezing van de gouverneur en een senator bevolen. Het verschil tussen de belangrijkste kandidaten was zo klein dat een hertelling zich opdrong.

De kieswetten in Florida verplichten tot een machinale hertelling indien het verschil tussen twee kandidaten minder dan 0,5 procentpunten van de stemmen bedraagt. Dat blijkt zowel het geval te zijn bij de strijd om het gouverneurschap als de race naar de Senaat.

Bij de tussentijdse verkiezingen van dinsdag haalde de Republikeinse kandidaat voor de Senaat Rick Scott zo’n 12.500 stemmen meer dan Democraat Bill Nelson. Dat is goed voor een verschil van 0,15 procentpunten. De Republikein Ron DeSantis won de gouverneursverkiezing met 34.000 stemmen meer dan de Democraat Andrew Gillum, ofwel 0,41 procentpunten.

Hevige strijd

De hertelling zorgt voor hevige politieke strijd in Florida. De Republikeinen spreken van manipulatie. Beide kandidaten hadden al een krappe voorsprong, en volgens waarnemers is die kloof door het tellen van stemmen per brief de voorbije dagen nog verder verkleind. De resultaten van de hertelling zouden ten laatste tegen donderdag moeten overgemaakt worden aan de autoriteiten in Florida.

Florida is inzake hertellingen en electorale controverse niet aan zijn proefstuk toe. Zo moesten in 2000 de stemmen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen herteld worden omdat de kloof tussen George W. Bush en Al Gore te nipt was. De saga, die de wereld kennis liet maken met de onduidelijke ponskaarten, werd uiteindelijk door het Hooggerechtshof in het voordeel van George W. Bush beslecht. Hij haalde er 537 stemmen meer dan Gore.