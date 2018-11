Witsel maakt indruk tegen Bayern München: “Hij is het brein van Dortmund”

Hij leek afgeschreven na zijn verhuis naar China, maar zaterdagavond liet Axel Witsel (29) zien dat hij op het allerhoogste niveau het verschil kan maken. Als centrale middenvelder van Borussia Dortmund was hij ijzersterk in de Duitse topper tegen Bayern München én zorgde hij met een prachtige opening voor de assist voor het winnende doelpunt.

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung pakt na de topper zelfs uit met een groot artikel over Axel Witsel. Cruciaal voor het evenwicht bij leider in de Bundesliga, noemen ze de Rode Duivel. “De Belg is het brein van Dortmund.”

“Witsel was al jaren een begrip in het internationale voetbal”, schrijft het dagblad. “Als Belgisch international, als speler van Benfica en Zenit, maar niet als hoofdrolspeler van de echt grote topduels.”

Maar daar is zaterdagavond verandering in gekomen, zag de Frankfurter Allgemeine. Aanvankelijk had Witsel moeite om in het stuk voor te komen, maar hij tilde Dortmund in de tweede helft een niveau hoger. Genoeg voor de geel-zwarten om op en over Bayern München te gaan. “Na de rust won Witsel zo goed als alle duels, gaf hij slechts één slechte pass en werkte hij als grote stabilisator voor Dortmund”, klinkt het.