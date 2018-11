Japanse spits van STVV is dé revelatie van de Jupiler Pro League: acht goals uit amper zes basisplaatsen

Daichi Kamada is halfweg de reguliere competitie dé revelatie van de Belgische hoogste klasse. De Japanner staat pas sinds oktober in de ploeg bij de Kanaries, maar was al goed voor acht doelpunten. Zaterdagavond sloeg hij weer twee keer toe op het veld van Eupen.

Kamada, die gehuurd wordt van het Duitse Eintracht Frankfurt, komt pas sinds 31 augustus uit voor STVV. Sindsdien kan de Japanner wel heel straffe cijfers voorleggen: hij scoorde meteen in zijn eerste speelminuten voor geel-blauw, een heerlijk doelpunt op het veld van AA Gent. Ook bij zijn tweede invalbeurt was het prijs. Toen scoorde de Japanner het beslissende doelpunt tegen Antwerp door oog in oog met Sinan Bolat erg koel te blijven.

Foto: JEFFREY GAENS

De daaropvolgende week scoorde Kamada niet - hij kreeg maar één minuut in het 0-0-gelijkspel tegen Anderlecht - maar sinds de daaropvolgende wedstrijd, begin oktober thuis tegen Moeskroen, staat hij vast in de basis bij STVV. Sindsdien scoorde hij tegen Moeskroen, KV Kortrijk, Club Brugge, Zulte Waregem en nu dus ook Eupen. Enkel op bezoek bij Charleroi (1-0 verlies) kon hij ondanks 90 speelminuten geen goal maken.