Ex-spits van Zulte Waregem scoort meest bizarre goal van het weekend

Habib Habibou heeft weer van zich laten spreken. De spits werd beroemd in België nadat hij als speler van Zulte Waregem een eend bij de nek greep en van het voetbalveld gooide. Nu heeft hij zich ook de aandacht getrokken bij zijn huidige Israëlische club Maccabi Petach Tikva met wellicht het meest bizarre doelpunt van het weekend.

De Franse spits met Afrikaanse roots bekommerde zich in de slotminuten van de match tegen Maccabi Netanya om een geblesseerde ploegmaat, die bleef liggen voor het doel van de tegenstander. Ondertussen ging de match gewoon door en na een blunder van de thuisdoelman kwam de bal toevallig voor de voeten van Habibou die zijn ploegmaat even vergat en de 0-1 tegen de netten trapte. Volgens Habibou was zijn doelpunt van bovenaf ingegeven. “God slaapt nooit”, schreef hij op Twitter. “Als je een vriend helpt, dan geeft hij je iets terug.” In dit geval de winning goal en de drie punten voor Maccabi Petach Tikva.