Drie lessen na Zulte Waregem – Lokeren: de degradatietopper die u het liefst nooit meer hoeft te zien

Dit plusstuk is eigenlijk een minstuk. Jammer genoeg. Zulte Waregem en Lokeren slaagden er deze avond in om het woord ‘degradatie’ in degradatietopper nog wat meer in de verf te zetten. De match kreeg uiteindelijk wel een winnaar, hoewel beide ploegen eerder een puntenaftrek verdienden. Drie redenen waarom u moet hopen dat u deze wedstrijd nooit meer te zien krijgt.