De vervanger van Jeff Sessions zaagde al maandenlang in alle stilte de poten vanonder zijn stoel

Toen Jeff Sessions zijn ontslagbrief woensdag op het bureau van stafchef John Kelly legde, was dat reden tot tevredenheid in het Witte Huis. Zonder medeweten van de minister van Justitie was zijn kabinetschef de voorbije maanden aan de poten van zijn stoel aan het zagen. Met één doel voor ogen: het Rusland-onderzoek aan banden leggen.

Woensdag, het kantoor van Jeff Sessions. De minister van Justitie, een van de trouwste aanhangers van presidentskandidaat en later president Trump, ziet zijn telefoon oplichten. Inkomende oproep van John Kelly, stafchef van het Witte Huis. Een telefoontje waar heel de wereld op zat te wachten sinds Sessions de jongste maanden was uitgegroeid tot de favoriete schietschijf van Donald Trump.

Jeff Sessions. Foto: EPA-EFE

De 71-jarige gewezen senator staat bekend als iemand met een dikke huid, iemand die op zijn strepen durft te staan ook. Maar dat laatste deed hem de das om. Zijn weigering om het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen aan banden te leggen, zoals Trump het wilde, had geleid tot een reeks publieke vernederingen.

Wanneer Kelly hem via de telefoon vertelt dat de president hem vraagt om ontslag te nemen, is Sessions eigenlijk niet verrast. Maar de fiere Republikein heeft wel een eis: een paar dagen tijd voor het ontslag effectief ingaat, om even te bekomen. “Ik overleg dat met de president”, zegt Kelly. Sessions weet ook dat dat antwoord “nee” betekent.

Opvolger staat klaar

Terwijl Sessions zijn getrouwen - onder wie zijn rechterhand Rod Rosenstein - rond hem verzamelt om te overleggen, zit in een kantoor wat verder op zijn ministerie Matthew Whitaker (49) druk te vergaderen met de kabinetsleden die hem steunen. De breuk kan niet duidelijker zijn.

Whitaker, de kabinetschef van Sessions, was uit de gratie van zijn baas gevallen toen die in september ter ore gekomen was dat hij in alle stilte meewerkte aan een plan om Rosenstein af te zetten. Wat Sessions toen nog niet wist, was dat de gewezen footballspeler ook zijn postje ambieerde en geregeld bij John Kelly hengelde naar de mogelijkheid om over te nemen.

Donald Trump. Foto: AP

Whitaker had daar vaak de kans voor. Omdat de minister door de slechte verstandhouding geregeld verstek gaf voor vergaderingen met Trump, stuurde hij Whitaker meerdere keren als vervanger. Die vergaderingen werden in het Witte Huis gezien als audities. Na meerdere gesprekken met John Kelly en andere hooggeplaatsten werd de knoop een paar dagen eerder doorgehakt: Sessions moest buiten en Whitaker zou minstens voor even overnemen.

Sessions beseft wat er gaande is wanneer Whitaker zijn kantoor binnenwandelt en Rosenstein en Ed O’Callaghan, de adjunct van Rosenstein, vraagt om buiten te gaan. Die twee hadden hem net aangeraden om zijn ontslag nog niet in te dienen en voet bij stuk te houden, maar Whitaker is overtuigend. Na een kort gesprek zegt Sessions dat hij zijn ontslag die dag nog zal indienen.

Rusland

Het Witte Huis zag in Whitaker de ideale waarnemend minister van Justitie omdat hij de voorbije maanden gedaan wat hij kon om in de gratie van de president te komen. Publiekelijk het Rusland-onderzoek bekritiseren en speciaal aanklager Robert Mueller aanvallen: hij draaide er zijn hand niet voor om.

The New York Times kwam van ingewijden te weten dat Trump en co geloven dat Whitaker dan ook de geschikte persoon is om het Rusland-onderzoek aan banden te leggen en ervoor te zorgen dat de president niet wordt aangeklaagd.

Dat beseffen de Democraten, net als talrijke actievoerders die onder het motto ‘Save Mueller’ plaatsnemen voor het Witte Huis en eisen dat Whitaker zich distantieert van het Rusland-onderzoek. “Laat de speciaal aanklager zijn werk doen”, vragen ze.

Foto: AP

“Het is jammer”, reageerde Donald Trump. “Wie ik ook zou vragen, ze gaan altijd achter die persoon aan gaan en kritiek op hem hebben.” Hij benadrukte dat hij vertrouwen heeft in Whitaker. “Ik denk dat hij het heel goed zal doen. En daarna zien we wel weer.”