Dries Mertens helpt Napels met assist aan zege in uitgeregende match tegen Genoa

Dries Mertens is volledig hersteld van zijn schouderblessure. De Rode Duivel startte op het veld van Genoa op de bank, maar toen Napoli aan de rust 1-0 achter stond, viel hij in om het tij te keren. En dat deed hij ook. Mertens gaf na een regenpauze met een knap hakje een assist voor de gelijkmaker. Door een owngoal van Birashi pakten de Napolitanen zelfs nog de drie punten.

Napoli kwam in een kletsnat Genoa 1-0 achter na een treffer van Christian Kouamé. Dat was ook meteen de ruststand. Het signaal voor Napoli-coach Carlo Ancelotti om Dries Mertens van de bank te halen. Zijn rentree na een korte schouderblessure werd nog even onderbroken door een felle wolkbreuk en een korte regenpauze, maar nadien toonde de spits waarom hij zo belangrijk is voor de Zuid-Italiaanse ploeg. Met een hakje gaf hij de assist voor Fabian Ruiz, die de gelijkmaker scoorde. In de slotfase gingen de bezoekers nog met de drie punten aan de haal na een owngoal van Davide Birashi.

Door de zege nadert Napoli tot op drie punten van leider Juventus, dat morgen nog speelt op het veld van AC Milan.