De soldaat die te vroeg juichte: Marcel Terfve was de laatste Belgische gesneuvelde van WO I

Door een kogel dodelijk getroffen worden net voor 11 uur op 11 november 1918, het moment waarop alle wapens moesten zwijgen. Dat was het triestige lot van ­Marcel Terfve (24) die 3,5 jaar lang in het Bel­gische leger vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog. De man krijgt daardoor de twijfelachtige eer de laatste Belgische gesneuvelde te zijn. “Hij is gewoon te vroeg opgestaan om zijn blijdschap om de Wapenstilstand uit te schreeuwen.”