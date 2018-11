Koksijde -

Een 22-jarige jongeman verloor zaterdag omstreeks middernacht de controle over het stuur van zijn wagen in de Toekomstlaan in Oostduinkerke. De man reed richting het centrum van de gemeente toen hij naast de weg in de gracht belandde. De brandweer moest hem uit zijn auto bevrijden. Hij werd zwaargewond, maar bij bewustzijn naar het ziekenhuis gevoerd. Zijn auto is helemaal vernield.