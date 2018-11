Onthoofd lichaam van dakloze gevonden in Frankrijk, vier vrouwen opgepakt

In de buurt van Rouen in Normandië werd een onthoofd en verhakkeld lichaam in de Seine aangetroffen. Het gerecht heeft nu vier vrouwen opgepakt, van wie sommige verdacht worden van moord, zo maakte het parket zaterdag bekend.

Het gaat onder meer om de partner van het slachtoffer, twee vriendinnen van de partner en haar moeder. Twee van de vrouwen worden verdacht van moord en van het versnijden van het lichaam, en twee van het niet verhinderen van een misdrijf op een persoon.

De lugubere ontdekking dateert al van een week geleden. De rivierpolitie vond zondag in de gemeente Amfreville-la-Mivoie, aan de oevers van de Seine, menselijke resten die verpakt waren in een zeildoek. Het ging om een romp, zonder hoofd, handen en voeten.

Het slachtoffer kon worden geïdentificeerd dankzij DNA-sporen. Het gaat om een 45-jarige dakloze, die gekend was bij de politie voor onder meer diefstal. Op 7 november werd een onderzoek opgestart en personen ondervraagd. Nu zijn dus vier vrouwen opgepakt en voorlopig aangehouden. Andere delen van het lijk zijn woensdag aangetroffen in Pont-de-l’Arche in de rivier Eure, op 16 kilometer van de vindplaats van de romp, aldus een gerechtelijke bron.