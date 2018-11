16-jarige Belg aangevallen en mishandeld in Nederlandse discotheek

Een 16-jarige jongen uit het Limburgse Lanaken is vrijdagavond zwaar mishandeld in een discotheek in het Nederlandse Beek, net over de grens. De vader van een vriend, bij wie de jongen momenteel logeert, looft op Facebook een beloning uit voor wie de daders aanwijst.

Op een filmpje op Facebook is te zien hoe een 16-jarige jongen enkele klappen en schoppen krijgt, op de grond valt, en schoppen moet blijven incasseren. De feiten spelen zich af in discotheek ‘Mondial’ in Beek, een dorpje net over de Nederlandse grens. Volgens de vader van een vriend van het slachtoffer, die de beelden online plaatste, waren de daders uit op de bril van het slachtoffer.

De man deed aangifte bij de Nederlandse politie, en loofde in hetzelfde Facebook-bericht meteen ook een beloning van 2.000 euro uit voor “de gouden tip voor wie mij kan vertellen wie het vriendje van mijn zoon op deze laffe manier in elkaar trapt.” De video werd inmiddels al bijna 3.900 keer gedeeld.

In een daaropvolgend Facebook-bericht laat de vader ook weten dat hij telefonisch bedreigd werd “door de mensen die Miki in mekaar hebben geslagen”, maar dat hij zich niet zou laten intimideren.