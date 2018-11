Nog eens veertien dodelijke slachtoffers gevonden van “gigantische vuurstorm” in Californisch stadje

Hulpdiensten hebben zaterdag in het Amerikaanse stadje Paradise, in het noorden van Californië, de lichamen van nog eens veertien personen aangetroffen die zijn omgekomen bij de bosbranden die de staat teisteren. Het officiële dodental ligt daarmee op 23.

De ‘Camp Fire’, één van de twee grote vuurhaarden die Californië momenteel in hun greep houden, bereikte Paradise, een bergstadje in het noorden van Californië, drie dagen geleden. Het vuur raasde er aan meer dan vijftig kilometer per uur doorheen.

Toen de ongeveer 27.000 bewoners probeerden te vluchten, ontstonden er echter files op de enige weg uit de stad. Het vuur haalde de wachtenden in, die gedwongen waren om met kinderen en huisdieren in hun armen te voet verder te vluchten, terwijl anderen met hun voertuig door de vlammen reden. Wie niet tijdig wegvluchtte, stierf in zijn of haar auto.

In eerste instantie was sprake van 9 dodelijke slachtoffers, maar de lokale sheriff Kory Honea bevestigde vandaag dat de dodentol is opgelopen tot 23, nadat de lichamen van nog eens 24 mensen werden gevonden in hun wagens en in hun huizen. Volgens de ordediensten zijn de slachtoffers verkoold, wat identificatie danig bemoeilijkt.

De zoektocht gaat echter nog altijd voort, want er zouden nog een aantal mensen vermist zijn. Paradise is bijna volledig vernield, meer dan 6.700 gebouwen zijn platgebrand en 163 vierkante kilometer terrein werd al vernield. De ‘Camp Fire’ is nu al de op twee na dodelijkste bosbrand in Californië, enkel in 1991 en 1993 vielen er meer slachtoffers.

Ook twee doden in Malibu

800 kilometer zuidelijker raast dan weer de zogeheten ‘Woolsey Fire’. Die is op een dag verdubbeld in grootte, verwoestte al 177 gebouwen en 336 vierkante kilometer terrein, en bedreigt nu de villa’s van duizenden mensen in de dure wijken van Malibu, een voorstad van Los Angeles. Een kwart miljoen mensen wordt nu gedwongen geëvacueerd, waaronder veel Hollywoodsterren. Zaterdag werden al twee lichamen ontdekt in een huis in Malibu, maar het is onduidelijk of zij overleden als gevolg van de branden.

