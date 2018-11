Waasland-Beveren zet coach Yannick Ferrera op straat

Waasland-Beveren neemt afscheid van trainer Yannick Ferrera, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Waaslanders verloren gisteren van 2-0 van Cercle Brugge, de nederlaag teveel voor het bestuur. Na 15 speeldagen telt Waasland-Beveren nog maar één zege en staat het 14e met 11 punten, amper twee meer dan rode lantaarn Moeskroen. Ferrera was nog maar sinds deze zomer aan de slag op de Freethiel.

“We willen Yannick bedanken voor zijn inzet en veel succes wensen in het verdere verloop van zijn carrière”, klinkt in een communiqué op de website. “De sportieve leiding gaat nu volop aan de slag met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Uiteraard proberen we daar zo snel mogelijk werk van te maken.” Om 10u zouden de spelers toegesproken worden.

Waasland-Beveren kon enkel op de negende speelde op het veld van Moeskroen de volle buit pakken, verder speelde het maar liefst achter keer gelijk en ging het zesmaal onderuit. De zwakke prestatie op het veld van Cercle zaterdag was de druppel die de emmer deed overlopen. Eerder was de 38-jarige Ferrera al aan de slag bij Charleroi, STVV, Standard en KV Mechelen.

Ferrera is de vierde trainer in de Jupiler Pro League die dit seizoen ontslagen wordt. Eerder kregen Defays (Moeskroen), Vanderhaeghe (Gent) en Maes (Lokeren) de bons.