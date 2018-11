Oeps, foutje! Arbeiders van Waalse fabriek krijgen 30.000 euro te veel uitbetaald

230 arbeiders van staalbedrijf Thy-Marcinelle uit Charleroi hebben vrijdag 30.000 euro te veel gekregen van hun werkgever. Dat meldt Sudpresse.

De arbeiders - die normaal zowat 1.600 euro verdienen - kregen door een boekhoudkundige fout een premie die bijna 30.000 euro te hoog bleek. In totaal zou zeven miljoen euro te veel zijn uitbetaald aan de werknemers.

Henry, die al tien jaar als arbeider in de fabriek werkt, vertelt aan Sudinfo hoe verrast hij was toen hij vrijdagochtend zijn bankrekening controleerde, en merkte dat er plots 29.864 euro te veel op stond. “Ik was in shock toen ik zoveel geld op mijn rekening zag. Maar ik wist meteen dat het om een fout ging, dus heb ik er niets mee gedaan.”

De werknemers kregen nadien een mail met de vraag om het bedrag terug te storten, maar sommige personeelsleden zouden een deel van het geld al hebben uitgegeven, onder meer in een casino. Bij anderen werd automatisch beslag gelegd op het loon wegens een schuldenlast.

De directie van het bedrijf wil voorlopig niet reageren. Een bron uit vakbondskringen bevestigt echter dat de fout maar bij enkele personeelsleden werd gemaakt. Naar verluidt moesten de betrokken arbeiders een premie van 100 euro krijgen, maar werd per ongeluk hun aantal gepresteerde werkuren met 100 vermenigvuldigd.