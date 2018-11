Yannick Carrasco loodst Dalian Yifang naar de redding met heerlijke treffer

Dalian Yifang is op het nippertje ontsnapt aan degradatie in de Chinese hoogste klasse. Op de laatste speeldag volstond voor Yannick Carrasco en co enkel een zege in een rechtstreeks degradatieduel tegen Changchun Yatai, zoniet zakte de club al na één seizoen terug naar de tweede klasse. Het lukte wonderwel. Dankzij onder meer een prachtige treffer van de Rode Duivel won Dalian Yifang met 2-0.

Het matchverloop was Dalian Yifang gunstig gezind. De blauwhemden - waar voormalig Real Madrid-trainer Bernd Schuster in de loop van het seizoen overnam - kwamen na 25 minuten spelen op voorsprong. Een lage vrije trap werd alsnog doorgekopt en de Colombiaanse aanvaller Riascos werkte de 1-0 tegen de touwen.

Iets voorbij het uur besliste Yannick Carrasco in hoogsteigen persoon de match. De Rode Duivel dribbelde zich op de linkerflank wonderbaarlijk voorbij twee spelers en verschalkte de doelman in de verste hoek: 2-0 en boeken toe. Dalian Yifang houdt ondanks een 3 op 15 in de laatste vijf matchen stand in de Super League,tegenstander Changchun Yatai degradeert.

Overigens redt ook Tianjin Teda zich, zij het met veel geluk. De ploeg van Frank Acheampong (ex-Anderlecht) kreeg op de slotspeeldag een 5-1 pandoering van Guangzhou Evergrande, dat een helft met tien man speelde maar desondanks nog vier goals maakte. Teda eindigt 14e met evenveel punten als Changchun Yatai, maar redt zich dus. Vorige week wonnen Acheampong en co nog van Carrasco.

