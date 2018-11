Fietser kritiek na vluchtmisdrijf: “Chauffeur inspecteerde zijn auto en reed weg”

Oud-Turnhout - Aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout is zondagochtend een fietser aangereden. Alles wijst erop dat de betrokken automobilist vluchtmisdrijf pleegde. “Hij bekeek zijn eigen auto en reed door”, zegt een buurtbewoner aan Gazet Van Antwerpen.

De betrokken auto kwam zondagochtend omstreeks kwart voor zeven uit de richting van Retie toen hij ter hoogte van de serviceflats Smeedeshof plots van de baan afging. De bestuurder kruiste de berm en reed op het fietspad een 30-jarige man op een mountainbike aan. De klap moet heel hevig zijn geweest: het zadel van diens fiets werd teruggevonden aan de andere kant van de weg.

Gust Jespers Foto: BvdL

De bestuurder stapte een eindje verderop uit om zijn wagen te inspecteren, maar reed vervolgens weg. “Ik werd vanochtend wakker van een klap”, zegt Gust Jespers die vlakbij woont. “Het was nog donker, maar voor mijn deur staat een verlichtingspaal. Ik zag aan de overkant van de weg een auto staan, vermoedelijk een donkere VW Golf of Volvo. Er kwam rook uit de motorkap en de bestuurder was ernaar aan het kijken, hij maakte een verwarde indruk. Daarna stapte de man in en reed hij door. Pas iets later vernam ik dat hij een fietser had aangereden. Zoiets doe je toch niet!”

Een andere automobilist was intussen gestopt en had zich over het slachtoffer ontfermd. Jespers: “De ziekenwagen was snel ter plaatse, de fietser had veel pijn. Zelfs op een fietspad dat achter een berm ligt, ben je niet meer veilig. Nochtans gebeuren op dit stuk weg niet zo veel ongevallen. Er staan flitscamera’s en er is trajectcontrole. Ik snap niet dat de bestuurder alleen maar naar zijn eigen auto keek, in plaats van na te gaan of hij niemand had aangereden.”

Het slachtoffer is de 30-jarige M. M. uit Turnhout. Hij zou ernstige verwondingen hebben overgehouden aan de klap, en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De de lokale politie van de regio Turnhout is een onderzoek gestart.