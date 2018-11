Damhert rent over straat in Antwerpen

Merksem / Antwerpen -

Opvallende beelden uit Antwerpen: een hert dat over straat loopt in het midden van de stad, het is iets dat je niet elke dag ziet. Maar op dit fimpje gemaakt op de Bredabaan in het Antwerpse Merksem is duidelijk een damhert te zien. De makers van het filmpje waren aan een bankautomaat geld aan het afhalen toen ze het beestje zagen. Blijkbaar werd het hertje de afgelopen dagen al vaker in Merksem gezien. Inmiddels is het dier wel gevangen. Het heeft voorlopig een nieuwe woonst gekregen bij de damherten in het fort van Merksem. Waar het precies vandaan komt is nog niet duidelijk.