Hij deed zich voor als vrouw en lokte mannen mee voor seks via Tinder: nu krijgt hij zware celstraf

Een homoseksuele man heeft een jarenlange celstraf gekregen, nadat hij vier mannen via Tinder om de tuin leidde. Duarte Xavier liet hen geloven dat hij een vrouw was en deed hen kinky voorstellen. Als “Ana” geblinddoekt haar gang zouden laten gaan, zouden ze de tijd van hun leven hebben. Toen de man hun blinddoek afdeed, was het al te laat.

Ana. Zo heette Xavier op zijn Tinderprofiel bekeek. Wie op de profielfoto afging, zag een aantrekkelijke jonge vrouw. Eentje met avontuurlijke plannen, want haar beschrijving liet weinig - of net alles - aan de verbeelding over. “Wees mijn gehoorzame speelgoed”, schreef de man onder zijn pseudoniem. In een mum van tijd kreeg “zij” dan ook talloze reacties van gefascineerde mannen.

Ingrijpende gevolgen

Vier mannen trapten in Xaviers val in de periode tussen februari 2016 en april dit jaar. Hij nodigde hen uit op zijn appartement met de boodschap dat ze wel geblinddoekt moesten komen. Dat was zijn enige voorwaarde. Twee van hen deden de blinddoek toch af tijdens de seks, één van hen merkte het pas tijdens een tweede afspraak. Details over de vierde man zijn niet gegeven.

Eén ding was zeker: voor alle slachtoffers was het een zwaar traumatische en ingrijpened ervaring. Eén van hen ontwikkelde zelfs een posttraumatische stressstoornis (PTSS). “Hij was zo overtuigend. Het had een beetje eerlijke lol moeten zijn tussen twee volwassenen die het allebei wilden”, verklaarde de man vanuit de getuigenbank. “Nu heb ik extreme stress, angst, paniekaanvallen en een depressie. Ik vond het altijd geweldig nieuwe mensen te ontmoeten. Dat is weg. Ik draag een zwart geheim mee, voor altijd. Hopelijk kan ik ooit weer mensen vertrouwen.”

Zware celstraf

De Britse rechter was dan ook allesbehalve te spreken over de daden van de 33-jarige Duarte Xavier uit Wandsworth. “Je hebt gruwelijke tactieken gebruikt. Door te doen alsof je een aantrekkelijke en seksueel avontuurlijke jonge vrouw was, heb je de slachtoffers erin geluisd. Het feit dat je seks met hen had, maakt de ervaring traumatisch en afstotelijk”, aldus de rechter.

En Xavier? Die heeft geen greintje spijt. Hij excuseerde zich niet en toont geen berouw. “Hij was een roofdier met bizarre eisen. Iemand die extreme manipulatie gebruikte om zijn seksuele driften te bevredigen. Ik hoop dat alle slachtoffers, die allemaal getraumatiseerd zijn, deze uitspraak als gerechtigheid ervaren”, reageerde Lucy Marsh van de politie.

Duarte Xavier verdwijnt nu voor 15 jaar in de cel.