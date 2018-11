Honderdste verjaardag van Wapenstilstand wereldwijd herdacht: 70 wereldleiders samen in Parijs, Last Post in Ieper, toespraak van koning Filip in Brussel

Brussel / Ieper - Op 11 november 1918 zwegen de kanonnen. Er was eindelijk gekomen aan de slachting van de Eerste Wereldoorlog. Exact honderd jaar later viert de hele wereld vandaag de Wapenstilstand.

Globaal epicentrum: Parijs

Het centrum van de herdenkingen bevindt zich vandaag in de Franse hoofdstad Parijs, waar 70 staatshoofden, regeringsleiders en topmannen van internationale organisaties samenkomen om de Wapenstilstand te herdenken. De Franse president Macron ontving hen vanochtend samen met zijn echtgenote Brigitte in het Elysée.

De eersten op de rode loper waren Zweedse, Ierse, Noorse en Algerijnse premiers, daarna volgden onder andere de Duitse kanselier Merkel, de Canadese eerste minister Trudeau, de Russische president Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan present. Enkel de Amerikaanse president Trump zonderde zich af, hij trok rechtstreeks naar de plechtigheid. Ons land wordt vertegenwoordigd door premier Charles Michel.

President Macron, premier Michel en hun partners. Foto: REUTERS

Rond half elf trokken de regeringsleiders samen naar de Place de l’Etoile, aan het einde van de Champs Elysée, voor een grote herdenkingsplechtigheid aan het graf van de Onbekende Soldaat onder de Arc de Triomphe.

De plechtigheid begint om 11u met een militaire ceremonie. Daarna brengt de gevierde Amerikaanse celliste Yo-Yo Ma de Sarabande van Johann Sebastian Bach ten berde, zingt de Beninese zangeres Angélique Kidjo een hommage aan de koloniale troepen die deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog, en lezen leerlingen getuigenissen van soldaten voor. De plechtigheid wordt afgesloten met een toespraak van Macron, die als slot een eeuwige vlam zal ontsteken op de tonen van de ‘Boléro’ van Ravel.

Naar verwachting zal de Franse president van de gelegenheid gebruikmaken om het niet alleen over het verleden van Europa, maar ook over de toekomst van het continent te hebben. Hij is voorstander van internationale samenwerking in een tijdperk waarin steeds meer landen zich terugplooien op de eigen grenzen. Na afloop luncht het kransje wereldleiders samen in het Elysée.

Belgische epicentrum: Ieper

Ook overal in ons land wordt de Wapenstilstand herdacht. De hoofdrol is daarbij traditioneel weggelegd voor Ieper. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt naar de Kattenstad voor de Poppy Parade. Daarna volgt de Last Post onder de Menenpoort, waar Bourgeois een krans neerlegt.

Video: ptb

Zondagavond trekt de minister-president naar de Brusselse Bozar voor ‘Memory, let all slip - Verhalen van de grote oorlog’, een voorstelling met onder meer poëzie, proza, beeldfragmenten en muziek over WOI.

Koning Filip: “Grootsheid van mens ligt ook in het onbekende”

In Brussel bracht koning Filip hulde aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen en aan de Belgische militairen die sinds 1945 om het leven gekomen zijn bij vredesoperaties. De vorst legde aan de Congreskolom een bloemenkrans neer en hield een toespraak. Daarin stond de koning stil bij de moed die het Belgische leger getoond had en bij de dood en verwoesting die de oorlog had gezaaid, de diepe wonden die hij zou nalaten, zowel bij de soldaten als onder de burgerbevolking.

Voor de vorst “gaat van de grafsteen van de onbekende soldaat een grootsheid uit, die van de helden van de Groote Oorlog die gesneuveld zijn voor ons land, maar ademt het tegelijkertijd ook de eenvoud en nederigheid uit waarmee het mysterie van die verminkte, naamloze soldaat gepaard gaat. Ongetwijfeld had hij ons zijn verhaal willen vertellen, maar net in de naamloosheid en het stilzwijgen vindt hij zijn ware roeping”, sprak de vorst. “Deze onbekende soldaat staat natuurlijk ook voor al die helden en slachtoffers in onze eigen families, onze dierbaren, ouders, grootouders. Zo zijn ook zij hier aanwezig. Maar hij nodigt ons ook uit diep in onszelf te gaan kijken, om zo aan zijn dood zin te geven.”

Het monument voor de onbekende soldaat herbergt volgens de koning ook niet alleen een boodschap van het verleden, maar duidt ook onze toekomst: “Het nodigt ons uit, en in het bijzonder de jeugd, om ons samen in te zetten voor een vreedzame wereld. Waaraan we allemaal een unieke bijdrage kunnen leveren. Met een blijmoedig realisme, in grote en kleine dingen.”

Koning Filip groet oud-strijders voor zijn toespraak aan de Congreskolom in Brussel. Foto: Photo News

“Vergeten” graven

Daarna brachten kinderen een gedenkplaatje ‘Pro Patria 14-18’ aan bij het graf van de Onbekende Soldaat. De ceremonie maakt deel uit van het project “Onze Vergeten Helden”, waarmee het War Heritage Institute de “vergeten graven” wil zichtbaar maken. Om de link te maken met alle steden en gemeenten waar gerepatrieerde gesneuvelden begraven liggen, werden ook elf Belgische reisduiven losgelaten, die Brussel en de tien provincies symboliseren. De dieren droegen de boodschap “België herdenkt - La Belgique se souvient”.

Later vandaag vindt in het federaal parlement nog een herdenking plaats van de wapenstilstand. 400 leden van oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen en kinderen van 10 tot 12 jaar uit verschillende provincies wonen er een lezing bij door auteur Patrick Lagrou op basis van zijn jeugdboek Milans Groote Oorlogherdenken, en luisteren er naar een getuigenis van oudstrijder Coppieters ‘t Wallant.

De Wever: “Nooit vergeten welke offers zijn gebracht voor welvaart en welzijn”

Ook in Antwerpen vond een herdenking plaats: op begraafplaats Schoonselhof vond een bloemenhulde plaats met vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen, gevolgd door een plechtigheid aan het Monument van de Gesneuvelden in het Stadspark. “We mogen nooit vergeten welke offers zijn gebracht voor de welvaart en het welzijn dat we vandaag al te vanzelfsprekend zijn gaan vinden”, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De Wever riep op om de gruwelen van de oorlog en het belang van vrede te blijven herinneren. “Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid bulderden kanonnen zo hard, schoten geweren zo genadeloos met scherp, werden nieuwe industriële wapens de dood van weerloze slachtoffers en troffen zoveel bommen ook moeders, kinderen, vaders en hun schamele bezittingen en dat laatste niet het minst hier bij ons”, zei hij. “We mogen nooit vergeten hoeveel bloed er is gevloeid, hoeveel kinderen hun vader zijn verloren, hoeveel ouders radeloze tranen hebben gehuild, hoeveel modder en slijk moest worden overwonnen om ons land naar vrede en voorspoed te loodsen.”

De Wever blikte ook vooruit. “Het internationale wereldtoneel gaat vandaag door onvoorspelbare turbulenties”, vindt hij. “Turbulenties die ons zorgen moeten baren en niet zullen gaan liggen wanneer we zelfgenoegzaam de schouders ophalen. Niet alleen liefde, ook vrede is een werkwoord. Een opdracht die elke dag inzet en engagement van ons vraagt. In de cockpit van mondiale besluitvormingsprocessen, op Europees, Vlaams en Antwerps niveau.”

Foto: if

220 gemeenten planten vredesboom

220 Vlaamse steden en gemeenten planten vandaag dan weer een vredesboom. De gemeente Avelgem bijvoorbeeld, plant een boom speciaal ter nagedachtenis van de burgerslachtoffers die honderd jaar geleden tijdens de gasaanvallen vielen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vielen er in Avelgem 273 burgerdoden door gasaanvallen van zowel Duitsers als geallieerden.

In een periode van drie weken kwam zeven procent van de Avelgemse burgerbevolking om het leven. Met de vredesboom wil de gemeente hen en alle andere Avelgemse oorlogsslachtoffers herdenken. Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een oude traditie. Zo plant Zottegem een vredesboom als symbool van hoop. In totaal kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog ongeveer 41.000 Belgische soldaten om het leven.

Zottegem plantte een vredesboom als symbool van hoop. Foto: ram

Andere kant van de wereld

Eerder vandaag werd de Eerste Wereldoorlog ook al herdacht in Nieuw-Zeeland, Australië en India. Via het Britse Gemenebest waren ook ruim meer dan een miljoen soldaten uit die landen aanwezig op de slagvelden in Europa, meer dan 150.000 van het kwamen om het leven.

In de Indiase hoofdstad New Delhi daagde een indrukwekkende menigte op voor een plechtige ceremonie ter ere van de mannen en vrouwen die het leven lieten tijdens de Grote Oorlog. India stuurde 1,3 miljoen soldaten naar Europa, van wie er 74.000 het leven lieten.

Ook in de Australische hoofdstad Canberra werden Wapenstilstand en de gesneuvelden herdacht. Meer dan 400.000 Australiërs dienden tijdens de oorlog in het leger, van wie meer dan 300.000 in het buitenland. Bijna 62.000 soldaten overleefden de slachting niet. Zo kwamen meer dan 10.000 soldaten van het Australisch-Nieuwe-Zeelandse legerkorps (ANZAC) om het leven tijdens de slag om Gallipoli in Turkije.

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington daagden tienduizenden op voor de herdenking. 18.300 soldaten uit het land lieten toen het leven. Meer dan 100.000 inwoners of destijds een tiende van de bevolking diende toen in het buitenland in het leger.