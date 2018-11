De keerzijde van operatie ‘Gold’: hoe de recordtransfer van Neymar een bodemloze put werd voor PSG

De voetbalwereld reageerde verbaasd toen duidelijk werd dat Neymar Barcelona zou inruilen voor PSG. De Franse topclub legde maar liefst 252 miljoen euro op tafel voor de Braziliaanse superster, waarvan 222 miljoen euro diende als transfersom. Maar winst maakte eigenaar Nasser Al-Khelaïfi nog niet op de komst van Neymar. Een reconstructie van transfer ‘Gold’ op basis van documenten van Football Leaks.

LEES OOK. Privévluchten en duizelingwekkende looneisen: de bizarre onderhandelingen over de transfer van Mbappé

PSG komt in 2011 in handen van Qatar Sports Investment, eigendom van Nasser Al-Khelaïfi. Die heeft bij zijn aantreden maar één doel voor ogen met zijn nieuwe speeltje: de Champions League winnen en eeuwige roem vergaren. De voorbije seizoenen was het een komen en gaan van sterspelers. In de Franse competitie verpulvert het al jaren de tegenstand, maar op Europees vlak blijft het beoogde succes vooralsnog uit. De grootste opdoffer komt er op 8 maart 2017. In de achtste finale van de Champions League trekken de Parijzenaars met een 4-0 bonus uit de heenmatch naar Camp Nou, de weg naar de Beker met de Grote Oren lijkt open te liggen. Maar wat niemand voor mogelijk houdt, gebeurt. De stress verlamt PSG en Barcelona vernedert de Fransen met maar liefst 6-1. Weg kwartfinale Champions League, weg Europese glorie.

10 miljoen voor Zahavi

Het zorgt in de bestuurskamer van PSG voor een kleine crisis. Ondanks het feit dat er al 1,8 miljard euro werd geïnvesteerd, wil Nasser Al-Khelaïfi nu een absolute superster binnenhalen. Eentje die de gewone topspelers nog overstijgt en PSG eindelijk kan geven wat het wil. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn dan wel onhaalbaar, Neymar blijkt dat niet te zijn. De afkoopclausule van 222 miljoen euro blijkt geen struikelblok te zijn voor PSG, dat nog eens 30 miljoen euro aan andere partijen moet dokken. Vader Neymar Senior en makelaar Pini Zahavi - u weet wel, de makelaar die tegen de regels in eigenaar was van Moeskroen - krijgen elk 10,7 miljoen euro aan commissie op de rekening gestort. De Braziliaanse club Santos, waar Neymar opgeleid werd, strijkt 8,7 miljoen euro aan opleidingsvergoeding op.

Neymar met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. Foto: AFP

252 miljoen euro lichter dendert PSG nog maar eens door de Ligue 1, maar ook deze keer volgt een vroegtijdige exit op het Kampioenenbal. Real Madrid is een maatje te groot voor de Parijzenaars, Neymar en Mbappé delven het onderspit tegen Ronaldo. Opnieuw geen Champions League voor Al-Khelaïfi, die nu wel met een diepe financiële put zit. Het brutoloon van Neymar - wiens voorstelling alleen al 550.000 euro kostte - bedraagt maar liefst 54,7 miljoen euro per jaar, daar houdt de Braziliaan 30 miljoen euro netto van over. Daarmee verdubbelde hij zijn loon van bij Barcelona en verdient hij drie keer meer dan Mbappé, de nummer twee op de loonlijst van PSG. Daarnaast is er nog de duizelingwekkende ‘ethische bonus’, al is dat volgens de speler zelf ‘fake news’.

Neymar en Mbappé, samen goed voor een investering van 432 miljoen euro in één zomer. Foto: EPA-EFE

Tekort van 70 miljoen euro per jaar

De goudmijn die de Franse topclub dacht te verdienen aan Neymar, blijkt voorlopig ook tegen te vallen. Zo heeft de club geen aanspraak op het portretrecht van de speler, Neymar mag zelfs samenwerken met bedrijven die concurreren met sponsors van PSG. Opdrachten met sponsors van PSG kan hij bovendien weigeren.

Volgens documenten van Football Leaks moet PSG jaarlijks rond de 100 miljoen euro aan extra inkomsten genereren om geen verlies te maken op de transfers van Neymar en Mbappé. Met de extra opbrengsten van truitjes, merchandising en tickets strandt de club echter op... 30 miljoen euro. Een vertrek van enkele toppers lijkt onafwendbaar, al blijven ze in Parijs optimistisch. “De inkomsten stijgen geleidelijk. De tv-rechten gaan binnen 2 jaar verhogen. Het komt wel in orde”, aldus Jean-Claude Blanc, de directeur-generaal van PSG.

LEES OOK. Football Leaks: Fifa-baas hield sjoemelende topclubs de hand boven het hoofd

LEES OOK. Football Leaks: Leterme wilde PSG op de rooster leggen