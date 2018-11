Gwendolyn Rutten: “Misschien heb ik te boos gereageerd, maar ik wil in volgende regering evenveel vrouwen als mannen”

Wat met het omstreden gouverneurschap in Oost-Vlaanderen nu Carina Van Cauter de handdoek in de ring gegooid heeft? “Ik heb misschien te boos gereageerd toen ik zij dat het Carina moest worden of dat er geen gouverneur komt”, zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op VTM Nieuws. Ze pleit er ook voor om in de komende regeringen evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers op te nemen in de regering.

Maar de weg ligt daarmee nog helemaal niet open voor Wim Leerman, de geprefereerde kandidaat van bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans. “Ik was baas, en terecht: omdat iemands privacy en reputatie te grabbel werd gegooid”, aldus Rutten. “Als er gelekt wordt uit dossiers, fouten gemaakt worden en de regels gaandeweg de procedure veranderd worden, dan zouden we dat in de privésector nooit aanvaarden. En dus doe ik dat hier ook niet.”

Of dat dan betekent dat de hele procedure over gedaan moet worden, wilde Rutten niet zeggen. “Het is nu aan de Vlaamse regering om zijn huiswerk te maken. Laat ons daar in de schoot van die regering over praten.”

Het voorval heeft volgens de Open VLD-voorzitster zeker ook te maken met het feit dat Van Cauter een vrouw is. “Wat zeker en vast speelt is de manier waarop ze is aangepakt en afgemaakt. Dat gebeurt vooral met vrouwen, en genadeloos met vrouwen”, meent Rutten.

Ze pleit er daarom voor om in 2019 evenveel vrouwen als mannen een ministerpost te geven, “zowel Vlaams als federaal”. “We zijn dan 2019, dat lijkt me de logica zelve.” Rutten spoorde haar collega-voorzitters aan hetzelfde te doen. “Het zou mooi zijn als alle partijen dat engagement nemen. Wij gaan er in elk geval voor zorgen dat er meer vrouwelijke lijsttrekkers zijn.”