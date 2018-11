Vanhaezebrouck legt uit waarom Anderlecht met “meest bizarre ploeg ooit” start tegen AA Gent

De opstelling van Anderlecht voor de topper tegen AA Gent heeft aardig wat wenkbrauwen doen fronsen. Trainer Hein Vanhaezebrouck haalde Alexis Saelemaekers en Zakaria Bakkali uit de ploeg en zette jongens als Mohammed Dauda en Albert Sambi Lokonga in de basiself.

Maar vooral de afbeelding op de Twitteraccount van Anderlecht zorgde voor verwarring. Daar stond de ploeg immers als een 4-4-2 op het blad. Met de aanvallende youngster Francis Amuzu op linksback en spelmaker Sven Kums voor hem op de linkerflank. Op Twitter regende het al snel ongelovige reacties. “Dit is de meest bizarre opstelling ooit”, klonk het. “Aanval FC”, tweette dan weer iemand anders.

Dit is de meest bizarre opstelling ooit — Anderlecht is dood, leve Anderlecht! (@RipAnderlecht) 11 november 2018

LMAO wat is dit ?? Aanval FC — Niels (@LineRb3ast) 11 november 2018

Het ging echter niet om een signaal van Vanhaezebrouck, wel om enkele noodgedwongen keuzes. “Geen Bakkali en Saelemakers? Ach, je kan nog wel even doorgaan. Geen Milic, geen Bornauw, geen Vranjes…”, aldus Vanhaezebrouck bij Play Sports. “Bakkali is niet ongeschonden uit het laatste duel gekomen, hij had last van de knie en de enkel. Of we ook effectief met vier verdedigers zullen spelen? Dat zullen we zien. Om met vier verdedigers te kunnen spelen, moet je er natuurlijk ook vier hebben.”

Ook op het middenveld zit Vanhaezebrouck met zorgen. “Trebel zal zijn laatste wedstrijd spelen. Dinsdag wordt hij wellicht geopereerd (aan de buikspieren, nvdr). Hij voelt zich vrij goed, maar is geen 100%. Ook Kums is onzeker, het is zelfs niet zeker of hij de start haalt.”

Trebel en Kums zullen steun krijgen van Sambi Lokonga en Makarenko. “Onze vier middenvelders zijn allemaal spelmakers die de bal willen en die allemaal heel goed kunnen voetballen. Alleen zijn ze net niet verdedigend genoeg om puur defensieve middenvelders genoemd te kunnen worden en niet aanvallend genoeg om offensieve middenvelders te zijn. Ze willen allemaal graag de bal en allemaal graag verdelen. Het is vandaag aan hen om die aspecten aan hun spel toe te voegen.”