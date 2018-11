Niemand ontsnapt: Hollywoodsterren zien villa’s in vlammen opgaan tijdens bosbranden in Californië

In de Amerikaanse staat Californië woeden de bosbranden zo hevig dat er talloze huizen en regio’s verwoest worden. Het vuur verspreidt zich razendsnel en de hulpdiensten verwittigen nu ook verschillende Hollywoodsterren met villa’s in Malibu en Calabasas. Onder andere Lady Gaga, Orlando Bloom en verschillende leden van de Kardashian-Jenner familie moesten al vluchten. Het huis van Caitlyn Jenner is op opmerkelijke wijze nét gespaard door de vlammenzee.

Er woeden in Californië verschillende grote bosbranden, onder meer ten noorden van Sacramento en in de buurt van Los Angeles. Het plaatsje Paradise in het noorden van de staat werd al bijna volledig verwoest door de ‘Camp Fire’, zoals de brand wordt genoemd. Het vuur raasde er aan meer dan vijftig kilometer per uur.

Zo’n 800 kilometer zuidelijker woeden er ook hevige branden in wat de ‘Woolsey Fire’ wordt genoemd. Die bedreigt de plaatsen Malibu en Calabasas, waar ook heel wat Amerikaanse sterren wonen. Zij moeten net zoals andere inwoners onwetend en bang vertrekken uit hun huizen en woongebieden.

Foto: AFP

Door de bosbranden moesten in het totaal al 150.000 mensen hun huis verlaten, zeker 6.700 gebouwen zijn al vernield en minstens negen mensen zijn om het leven gekomen. Het vuur is nog niet onder controle, al doen dag in dag uit meer dan 2.000 brandweermensen hun uiterste best om de schade te beperken.

Kardashians-Jenner: volledig kapot vs. net gered

Voor de familie Kardashian-Jenner is de klap enorm groot, zowel fysiek als mentaal. Verschillende leden en hun vrienden en familie wonen immers in de streek rond Malibu. “De lijst van mensen die hun huis verliezen, wordt alleen maar groter”, schreef .

Ook transgender Caitlyn Jenner was één van de slachtoffers van de razend snel verspreidende bosbrand. “Ons huis heeft het niet gehaald”, laat ze weten via Instagram. Maar Caitlyn spreekt van geluk, want haar vriendin Sophia Hutchins en haar honden zijn allemaal veilig.

Uit een foto van entertainmentwebsite TMZ blijkt dat het huis op bijzondere wijze overeind is gebleven. Het vuur kon zich zo hoog in de bergen niet meer goed verspreiden en wist nog net alle vegetatie weg te branden, maar stopte voordat de villa in gevaar kwam. Het eens zo prachtige uitzicht is ondertussen veranderd in een dorre woestijn.

Caitlyn Jenner's Malibu Mansion Spared the Flames of Woolsey Wildfire https://t.co/i7Xgs7JDtl via @TMZ — (@isabeladuartedf) November 11, 2018

Khloé Kardashian is ondertussen ook geëvacueerd, samen met haar dochter True. Zij vindt onderkomen bij haar broer Rob Kardashian. Khloé postte een tekenend beeld: het vuur was al tot bij het hek met haar buren geraakt.

Foto: Khloé Kardashian

“Alsjeblief, help alle brandweermannen, als het kan. Elk beetje hulp helpt. Ze werken zo hard, ze appreciëren dat”, zei ze zondag in een geëmotioneerde Instagramstory. Met een zuurstofmasker aan keerde ze terug om zelf haar steentje bij te dragen. “Ik zal er zelf persoonlijk voor zorgen dat hun boodschappen en noden ver verspreid worden. Blijf veilig, iedereen!”

Ook haar zus Kim Kardashian en Kanye West zijn in allerijl geëvacueerd vanuit hun huis in de Hilden Hills. Ze hadden maar één uur de tijd om hun spullen te pakken en zichzelf in veiligheid te brengen. “Maar we zijn allemaal veilig, dat is al wat telt”, schreef Kim Kardashian op haar Instagramprofiel, knuffelend met haar nichtje.

Voor Kourtney Kardashian waren de beelden van de brand op het nieuws verschrikkelijk. Zij zag immers hoe het vuur vlakbij de plek kwam waar ze zich al jaren thuis voelt. Ondertussen liet ze weten dat haar huis net gespaard bleef.

Foto: ptb

Lady Gaga in rouw

De Amerikaanse ‘Born This Way’-zangeres Lady Gaga moest vrijdagochtend haar thuis in Malibu al verlaten. Zij liet een emotionele tweet achter. “Ik moet continu denken aan alle mensen die vandaag lijden onder de afschuwelijke branden. Zij moeten rouwen om het verlies van hun huizen, van hun geliefden. Ik zit hier nu net zoals jullie me bang af te vragen of mijn thuis zal opgaan in de vlammen. We kunnen vandaag alleen maar samen en voor elkaar bidden. God bless you”, schreef ze.

I am thinking so deeply for everyone who is suffering today from these abominable fires & grieving the loss of their homes or loved ones. I’m sitting here with many of you wondering if my home will burst into flames. All we can do is pray together & for each other. God Bless You. — Lady Gaga (@ladygaga) November 10, 2018

Orlando Bloom vlakbij

Acteur Orlando Bloom trok een angstaanjagende foto van zijn straat. Het vuur was bijzonder dichtbij en de ‘Pirates of the Carribean’-acteur kon dan ook geen moment langer blijven. “Dit is mijn straat, twee uur geleden”, schreef hij bij het indrukwekkende beeld. “Ik bid dat al mijn familie in Malibu veilig mag zijn. Ik ben zo dankbaar voor alle dappere brandweermannen en -vrouwen. Blijf alsjeblief allemaal veilig.”

Televisiesets verwoest

Californië en meer bepaald Hollywood en Los Angeles is al jarenlang een thuis van verschillende bekende televisiesets.

Entertainment Tonight laat weten dat de villa van het datingprogramma ‘The Bachelor’ niet aan de vlammen kon ontsnappen en gedeeltelijk is afgebrand. Gelukkig was de cast op dat moment niet aanwezig, omdat ze in het buitenland aan het filmen waren.

Ook de set van de populaire reeks ‘WestWorld’ is niet meer.

Sad for fans of @WestworldHBO and shows like Dr Quinn Medicine Woman, the Paramount Ranch western town movie set has burned to the ground in the Woolsey Fire @CBSLA #westworld #Woolseyfire pic.twitter.com/DhZWaGbr6g — John Schreiber (@johnschreiber) November 9, 2018

Té gevaarlijk om te blijven

Will Smith is een van de bekendheden die op de vlucht is voor de vlammen. De acteur, die met onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah aan de film Bad Boys For Life werkt, woont niet in evacuatiegebied maar postte op Instagram dat hij het toch te gevaarlijk vindt om in zijn woning te blijven.

Supermodellen en it-girls Bella en Gigi Hadid wonen ook niet meer in de regio, maar zijn daar wel opgegroeid. Zij posten geregeld beelden uit de buurt van waar hun moeder woont en zijn duidelijk aangedaan. “Het hart van Malibu is geraakt. Zoveel herinneringen zijn weggeveegd. Ik kan dit niet geloven, dit is een nachtmerrie”, schrijven de zussen.

Foto: Gigi Hadid

In de bres

Ook andere internationale sterren willen hun steun betuigen aan de slachtoffers van de zware bosbranden. Popdiva Katy Perry reageerde dan ook woedend, toen ze de bizarre reactie van de Amerikaanse president Donald Trump las. Die zei immers dat er “geen enkele reden is voor de gigantische dodelijke en dure bosbranden in Californië behalve het falende bosbeheer.” Zijn reactie klonk als volgt: “Vind nu een oplossing, of ik draai de geldkraan dicht.”

Iets waar Katy Perry absoluut niet mee om kom. “Dit antwoord is absoluut harteloos”, reageert ze, ook op Twitter. “Dit heeft helemaal niets met politiek te maken. Op het moment van deze tweet verliezen goede Amerikanen hun huizen en moeten ze schuilen in kelders.” Als tegenbeweging wil ze iedereen aanzetten om te storten en te helpen waar kan, om het leed van de slachtoffers te verzachten.