Waarom De Wever zo verontwaardigd is over linkse coalitie in Zelzate: “Laffe uitspraken, zeg dan rechtuit dat je twijfelt aan het cordon”

N-VA-voorzitter Bart De Wever gebruikt de coalitie in Zelzate als excuus, vinden politicologen Carl Devos en Dave Sinardet.

Zelzate - N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde gisteren bijzonder verontwaardigd op de beslissing van SP.A om een coalitie te sluiten met PVDA in het Oost-Vlaamse Zelzate. Maar waarom eigenlijk? Politicoloog Dave Sinardet ziet een groot strategisch belang voor N-VA om van de extreemlinkse partij net zoals Vlaams Belang een paria te maken. En ook zijn collega Carl Devos ziet de uitspraken van De Wever in dat licht, maar vindt dat een “laffe” oplossing van de N-VA-voorzitter.

De Wever bestempelde de coalitievorming in Zelzate gisteren als “absoluut het doorbreken van het cordon sanitaire”, maar dat is volgens Sinardet fout. “Het cordon is een duidelijke politieke afspraak die alle Vlaamse partijen in 1992 sloten, om niet te besturen met het toenmalige Vlaams Blok omdat die partij een racistisch programma had. Er is nooit een soortgelijke afspraak gemaakt tegen extreemlinkse partijen. SP.A en Groen hebben er ook nooit een geheim van gemaakt dat ze een coalitie met PVDA bijvoorbeeld in Antwerpen eventueel wel zagen zitten.”

“Bovendien: als het cordon al doorbroken is, dan was het dat zes jaar geleden in Borgerhout al. Want de PVDA zit daar al jarenlang in een coalitie met SP.A en Groen. Het klopt weliswaar dat de bevoegdheden en de middelen op districtsniveau niet zo groot zijn als op gemeenteniveau. Maar vergeet niet: Borgerhout telt vier keer meer inwoners dan Zelzate. En als het dan toch over het politieke principe gaat, dan maakt toch het niet uit op welk niveau het is?”

“Waar De Wever wel een punt heeft: er zijn gelijkenissen tussen PVDA en Vlaams Belang, omdat er vragen te stellen zijn bij de mate waarin beide partijen de parlementaire democratie omarmen. Allebei hebben ze bepaalde autoritaire trekjes, en steunden ze niet zo democratische regimes uit het verleden of uit andere landen. De PVDA was in het verleden een openlijk maoïstische partij, en Mao was uiteraard verre van een democraat. Of dat nu nog van belang is? Die vraag kan je stellen, net zoals je die vraag kan stellen over Vlaams Belang na de veroordeling van die partij voor racisme. Zij hebben natuurlijk nog altijd Filip Dewinter, die nog altijd bezoekjes brengt aan bepaalde fascistische figuren, bij PVDA had je recent wat controverse rond Venezuela. Verschillende uitspraken van belangrijke PDVA’ers gaven toch de indruk dat ze dat regime wel degelijk tot op zekere hoogte steunden of verdedigden.”

“Belangrijk voor N-VA om van PVDA een paria te maken”

Blijft de vraag of de uitspraken van De Wever toch niet vooral politiek-strategisch te begrijpen vallen. “De Wever en zijn N-VA zeggen al langer dat PVDA en Vlaams Belang één pot nat zijn”, aldus Sinardet. “Want ze vrezen dat als ze dat niet zeggen, de PVDA gaandeweg een respectabele partij wordt. En dat versterkt links, want dan is het makkelijker om linkse coalities te sluiten. Maar zolang PVDA een paria blijft, zijn stemmen voor die partij eigenlijk verloren stemmen voor links.”

“Daarom bleef De Wever daar in Antwerpen bijvoorbeeld op hameren: om te vermijden dat CD&V in de verleiding zou komen om een linkse coalitie te sluiten met Groen, SP.A en PVDA. Het is een poging om de patstelling die op rechts bestaat op links te repliceren, zodat PVDA-stemmen net als Vlaams-Belang stemmen geïsoleerd worden.”

Devos: “Zeg dan rechtuit dat je het cordon wil heroverwegen”

Volgens professor Carl Devos speelt er wel degelijk een persoonlijke aversie van De Wever jegens PVDA. “Ik kan begrijpen dat een conservatief als De Wever nooit zou kunnen besturen met PVDA. Dat is zijn goed recht. Maar daarom is het ook een linkse coalitie, geen rechtse.”

“Maar het is een feit dat er langer druk bestaat op de rechterzijde van N-VA om het bestaan van dat hele cordon te heroverwegen. Het ligt bijvoorbeeld heel moeilijk bij een deel van de N-VA-achterban dat De Wever niet wil meewerken aan een rechtse coalitie met Forza Ninove. Daarom maakt hij hier nu gebruik van om PVDA en Vlaams Belang gelijk te stellen, en te zeggen ‘Als links het cordon mag doorbreken, dan mogen wij dat ook’. Maar dat is eigenlijk laf. Dat is alsof je alleen maar zou gaan besturen met Vlaams Belang omdat links met PVDA in zee gaat. Maar ik heb de moeite genomen om de 12 pagina’s van het bestuursakkoord in Zelzate te lezen, en eerlijk gezegd zie ik nergens iets waarvan ik zeg: ‘Daar komt de rechtsstaat in gevaar’.” Dan zou het moediger zijn om gewoon eerlijk te zeggen dat je het cordon wil heroverwegen, zonder dit als flauw excuus te gebruiken.”