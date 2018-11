Verstraete krijgt rechtstreeks rood in topper tegen Anderlecht na ingrijpen van videoref

AA Gent moest na ruim een halfuur in de topper tegen Anderlecht al met een mannetje minder verder. Eenmalig Rode Duivel Birger Verstraete kreeg immers rechtstreeks rood op aangeven van de videoref. De middenvelder ging met gestrekt been door - over de bal, recht op de enkel van Anderlecht-aanvaller Mohammed Dauda, die omsloeg.