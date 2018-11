Mailtje van Telenet dat zegt dat je smartphone hebt gewonnen? Ga er niet op in!

Er circuleert een mailtje waarin Telenet-klanten de melding krijgen dat ze “bij de gelukkigen” zijn en dat ze een gratis smartphone ter waarde van ruim 700 euro krijgen. Hoewel alles op het eerste gezicht echt lijkt, gaat het hier wel degelijk om een poging tot oplichting. Ga er dus niet op in. Volgens computerbeveiligingsexpert Nico Cool is het allesbehalve toeval dat de oplichters die mail net vandaag, op een feestdag, rondsturen.

“Hallo Telenet Klant, het was even wachten, maar hij is weer op voorraad. De nieuwe Samsung Galaxy S9+ is weer vol op voorraad. Om dit te vieren geven wij aan 20 Telenet.be klanten een nieuwe smartphone weg. En als jij deze e-mail hebt ontvangen, mag jij hem bij deze bevestigen. Namens het Telenet Team wensen wij je veel plezier toe met de nieuwe smartphone.”

Onder de tekst staat een grote oranje knop met daarop “Bevestig hier direct uw nieuwe smartphone”. Wie daarop klikt, komt terecht op een (professioneel uitziende) pagina waarop je amper 1,5 euro moet betalen voor de smartphone die nieuw toch ruim 700 euro kost.

Te mooi om waar te zijn? Inderdaad. Het gaat hier om een poging tot oplichting. Hoewel de mail gestuurd lijkt door “Telenet.be” is het achterliggende e-mailadres “precious@sastrepic.eu” geen officieel account van de telecomoperator. Ook de website waarop je terechtkomt als je doorklikt, is geen Telenet- of Samsung-adres. “In eerste instantie moet je je naam, adres, en nog wat persoonlijke gegevens invullen”, aldus Nico Cool. “Dat doen de oplichters in eerste plaats om te zien welke mailadressen nog actief zijn en wie er in hun oplichtingspoging trapt. Daarna vragen ze je om een bepaalde som te betalen of leiden ze je naar een bankenwebsite die niet van een echte bank is en komen ze zo aan je gegevens.”

Ook het tijdstip waarop de mail werd rondgestuurd, is niet toevallig gekozen. “Het is feestdag vandaag, de mensen zijn dus sowieso nonchalanter. Maar nog belangrijker: het is een dag waarop de meeste diensten gesloten en dus niet bereikbaar zijn. Je kan dus moeilijk officiële bevestiging krijgen dat het om een echte actie gaat. En aangezien de oplichters beloven de smartphone morgen al te leveren, zetten ze je onder druk. Je moet er nu op ingaan, of je mist een geweldige opportuniteit. Bij zulke zaken moet je gewoon altijd extra achterdochtig zijn. Kijk altijd het mailadres van de verzender en url van de website goed na. Niet van Telenet.be zelf? Ga er dan niet op in.”