Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog: nazaten Franz Ferdinand en Gavrilo Princip schudden de hand

In het Oostenrijkse Graz heeft zondag een opmerkelijke ontmoeting plaatsgevonden: in het kader van honderd jaar Wapenstilstand kwamen twee nazaten van de vermoorde Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand en diens moordenaar Gavrilo Princip bijeen. De moord in juni 1914 op de aartshertog en zijn vrouw door de Servische nationalist geldt als de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog.

Terwijl de wereldleiders de honderdste verjaardag van Wapenstilstand herdachten in Parijs, was de herdenking in Graz van een ietwat kleiner kaliber. Anita Hohenberg, kleindochter van aartshertog Franz Ferdinand, en Branislav Princip, de achterneef van Gavrilo Princip, herdachten er de moordaanslag.

“Het is hun eerste ontmoeting, en het was een oprechte”, zei de Oostenrijkse kunstenaar Igor Petkovic. Hij organiseerde de ontmoeting in het kader van het kunstevenement “Handshake 4 Peace”. Op de foto’s is te zien hoe Hohenberg glimlachend beide handen vastneemt van een verlegen kijkende Princip. Zij is gepensioneerd als beheerder van het familiekasteel in Oostenrijk, hij is een Servische activist en documentairemaker.

Een maand na de aanslag verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Door de allianties van beide landen, brak uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog uit. Vier jaar later was de dubbelmonarchie aan de zijde van Duitsland verslagen en werd het rijk van de Habsburgers opgedeeld.