Dakloze man krijgt tienduizenden euro’s nadat hij terrorist van de weg maait met winkelkar: “Maar ik ben geen held”

Een 46-jarige dakloze man wordt behandeld als een ware held, nadat hij vrijdag een terrorist probeerde te stoppen in het centrum van de Australische hoofdstad Melbourne. Verschillende mensen van over de hele wereld zamelden al 95.000 Australische dollar, ter waarde van 60.000 euro in, om de man te belonen met een nieuwe kans om zijn leven weer op de rail te krijgen.

Het was chaos vrijdag nabij Melbourne’s Pelligrini’s Café in Melbourne. Somaliër Hassan Khalif Shire Ali had immers plots een mes bovengehaald in de Australische hoofdstad. Woedend ging hij tekeer, terwijl hij om te beurten voorbijgangers probeerde neer te steken. Eén man stak hij dood, twee anderen ging hij ook te lijf. Iedereen liep weg of hield zich angstig op een afstand. Zelfs de politiemannen, die relatief snel ter plaatse waren, konden hem niet meteen overmeesteren, omdat de moordenaar hen bleef aanvallen.

Maar dat was buiten Michael Rogers gerekend. De 46-jarige dakloze leefde al een tijdlang in die buurt op straat en zag welke horror er zich afspeelde. Hij aarzelde geen minuut en liep naar een winkelkarretje. Instinctief duwde hij het vooruit om het als stormram te gebruiken en tegen de moordenaar te gooien. Eerst kon de dader het karretje ontwijken, maar Rogers gaf niet op en probeerde hem een tweede keer te doen vallen. Door die actie viel de Somaliër neer, waarna de politiemannen de kans kregen om hun wapen te nemen. Met één schot was de dreiging voorbij.

A man with a shopping trolley twice tried to ram the man to stop him. Another was wielding a chair. Incredible bravery @theheraldsun pic.twitter.com/w473DKA4wr — Josh Fagan (@faganjosh) November 9, 2018

Sisto Malaspina stierf. De dader overleed dezelfde avond nog aan de gevolgen van het schot door de politie.

(G)een held

De beelden van de doortastende Rogers gingen razendsnel viraal. Mensen van over de hele wereld verbaasden zich over zijn slimme zet, heldhaftige actie en onzelfzuchtige hulp. Al snel kreeg hij zelfs een bijnaam: “winkelkarman”. De Australische nieuwsmedia gingen razendsnel op zoek naar de man, die het hele land beroerde.

Het was de Sunday Herald Sun, die besefte dat Michael Rogers als dakloze in de buurt van de site sliep. Een journalist vond hem op een bankje in het nabijgelegen park. Een telefoon had hij niet meer, want die was kapot gevallen tijdens de aanslag, maar dat deerde hem niet. Hij zou zo weer hetzelfde doen, vertelde hij hen.

De 46-jarige zei ook hoe hij de aanslag had beleefd. “Ik zag de kar aan de kant staan, dus ik pakte die vast en ik rende”, legde de man uit. “Ik had hem geraakt, maar ik kreeg hem niet tegen de grond. Ik bleef het nog een keer en nog een keer doen, maar het lukte niet om hem neer te krijgen. Ik ben geen held”, zei hij tegen 7 News. Volgens hem was zijn reactie niet meer dan normaal.

Inzamelactie

Maar in Australië noemt men hem wel degelijk een grote held. Het Melbourne Homeless Collective is een crowdfundingsactie gestart om hem een kans te geven om opnieuw te beginnen. “Onze held is zo nederig als maar kan. Hij wist zelfs niet dat deze inzamelactie bestond, dus wij zijn het hem gaan vertellen”, schrijft de organisatie. Ze maken het geld rechtstreeks over naar Rogers, die het naar believen zal kunnen besteden.

Eerst hoopte het goede doel minstens 3.100 euro in te samen. Maar na één dag tijd werd er al 20 keer zoveel ingezameld. De teller staat nu op ongeveer 62.458 euro.