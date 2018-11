Onze Chef Voetbal over de topper: “Anderlecht dankt alles aan Kums, AA Gent verknoeit het zelf”

Het zat allemaal een beetje mee bij Anderlecht. Op het moment dat het na de vroege 1-0 de wedstrijd uit handen aan het geven was, pakte Birger Verstraete een rode kaart. Met zijn tienen bleef AA Gent de evenknie maar de zege was voor Anderlecht. Het kostte bloed, zweet en tranen. Sven Kums was nog eens de gevaarlijkste speler bij de thuisploeg. En niet alleen omwille van zijn twee goals.